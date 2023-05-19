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斥資4.5億啟用1年多的世客博場館室內現瀑布 非首次漏水

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
斥資4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區去年3月風光開幕，去年10月才出現漏情況，今天又有室內瀑布畫面流出。封館一日，詳細情形將與市府新建工程處及原承包營造廠商於下周會勘，以進一步詳細檢查及修繕。圖／翻攝自詹江村臉書
斥資4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區去年3月風光開幕，去年10月才出現漏情況，今天又有室內瀑布畫面流出。封館一日，詳細情形將與市府新建工程處及原承包營造廠商於下周會勘，以進一步詳細檢查及修繕。圖／翻攝自詹江村臉書

桃竹地區今凌晨起下起短延時強降雨，出現暴雨及瘋狂打雷，運用前瞻預算斥資4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區，去年10月才出現漏水情況，今天又有室內瀑布畫面流出。桃園市客家局回應，排水系統宣洩不及，水勢沿通風管路進入天花板，由館內通道上方流下，封館一日，詳細情形將與市府新建工程處及原承包營造廠商於下周會勘，以進一步詳細檢查及修繕。

座落在永安漁港的海螺文化體驗園區，去年3月正式開幕，耗時2年終於完成，為永安漁港新亮點，也將成為今年世界客家博覽會的副場館之一，行政院長蘇貞昌當時也到場一同剪綵。

不過海螺館內部1樓靠近咖啡廳區域，今卻出現天花板漏水，形成室內小瀑布，市議員詹江村在臉書po出影片並寫下，這是行政院副院長鄭文燦發包的工程，這樣的瀑布不誇張嗎？以前他只是發包桃園的公共工程，現在當副院長，發包的將是全國的公共工程。「這樣的發包能力，可以擔任副行政院長嗎？最有利標！」

不過無獨有偶，去年10月才被爆料室內漏水，在走廊上擺水桶遭譏「可能沒水海螺會死吧」，詹江村表示，今凌晨3時許，海螺館內出現嚴重漏水「外面大雨室內小雨」，桃園新建工程漏水似乎成常態，顯見鄭文燦工程品質有疑慮。

客家局表示，今上午開館時，發現凌晨大雨後館內有部分公共區域漏水情形，立即通知市府新建工程處及原承包營造廠至館內了解情形，同時請清潔廠商清潔。初步檢視因今日凌晨豪大雨，導致排水系統宣洩不及，水勢沿通風管路進入天花板，由館內通道上方流下，然接近中午時分已無漏水情況，並完成清理。詳細情形將與市府新建工程處及原承包營造廠商於下周會勘，以進一步詳細檢查及修繕，提供民眾良好遊憩環境。

海螺文化體驗園區室內因大雨，圖／客家局提供
海螺文化體驗園區室內因大雨，圖／客家局提供
運用前瞻預算斥資4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區去年3月風光開幕，去年10月才出現漏情況，今天又有室內瀑布畫面流出。圖／本報資料照。
運用前瞻預算斥資4.5億興建的桃園新屋海螺文化體驗園區去年3月風光開幕，去年10月才出現漏情況，今天又有室內瀑布畫面流出。圖／本報資料照。

漏水 桃園 行政院

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