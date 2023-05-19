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慘！新竹市暴雨害大樓地下室淹水 22輛汽車全泡水

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市博愛街18巷內大樓地下室也因為嚴重淹水，多達22輛汽車在一夜大雨後全數泡進水裡。圖／市議員黃文政提供
新竹市博愛街18巷內大樓地下室也因為嚴重淹水，多達22輛汽車在一夜大雨後全數泡進水裡。圖／市議員黃文政提供

新竹市今天凌晨因大雷雨狂襲，時雨量高達106毫米，累積雨量更高達233毫米，多處傳出機淹水災情。新竹市博愛街18巷內大樓地下室也因為嚴重淹水，多達22輛汽車在一夜大雨後全數泡進水裡，住戶財產損失慘重、欲哭無淚。

市議員黃文政接到民眾陳情，表示住在博愛街18巷內大樓地下室受災嚴重，停放在地下室的汽車全部泡湯，幾乎都淹到半個車身，災情慘重，所幸無人員傷亡。

新竹市消防局今天早上獲報已經立刻到場協助抽水救災，市府民政處指出，清晨強降雨後，民政體系立即啟動災情查通報系統，如地勢低漥地區或地下室或車庫入口有沙包需求，可以至三區公所領取。

竹市府稅務局提醒，汽車泡水，依牌照稅規定，車輛因天災受損無法使用，在1個月內至監理機關辦理報停或報廢手續，停駛期間的使用牌照稅可停徵或退還。如未能即時辦理報停手續，於天災發生之日起1個月內檢具相關機關核發證明及修車廠之證明文件，確可證明有停駛情形者，亦可向稅務局申請減免。

新竹市博愛街18巷內大樓地下室也因為嚴重淹水，多達22輛汽車在一夜大雨後全數泡進水裡。圖／市議員黃文政提供
新竹市博愛街18巷內大樓地下室也因為嚴重淹水，多達22輛汽車在一夜大雨後全數泡進水裡。圖／市議員黃文政提供
新竹市博愛街18巷內大樓地下室嚴重淹水，消防局派員抽水處理。圖／市議員黃文政提供
新竹市博愛街18巷內大樓地下室嚴重淹水，消防局派員抽水處理。圖／市議員黃文政提供

新竹 雨量 淹水

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