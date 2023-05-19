新竹市藝文高地工程狀況多 市府曝國際展演中心將解約

新竹市藝文高地聚落建設斥資24億元打造，但工程狀況多，市議會今天安排市政考察，市府證實除了兒童探索館因為廠商跑路於去年9月解約後，國際展演中心也因為工期嚴重落後多達55.56%，市府近期將與廠商終止契約，未來將檢討工程重新招標。

新竹市藝文高地位於公道五路旁，除了新竹水道取水口展示館已經完成，市府近年陸續展開兒童探索館整修統包工程、國際展演中心暨停車場統包工程、新竹文創館ROT案，其中，新竹文創館由康波公司得標，去年4月28日簽約，目前已完成拆除工程。

兒童探索館前身為台灣世博館，市府斥資2.2億元目標轉型打造結合創意實驗室、親子餐廳、漂浮平台、探索基地與特展區域的空間，由於前年4月施工工程進度落後，歷經79次協調會議、16次重大會議等，統包商最後因財務嚴重異常，市府去年9月解約。

市議會本次定期會於今天安排考察新竹市藝文高地現況，逐層確認兒童探索館最新情情，包含1樓特展區與2樓實驗室等裝潢已經陸續完成，但因統包商施工嚴重落後被解約，工地全面停擺，今天凌晨新竹市降下大雷雨，還可見兒探館地板樓梯多處積水。

不僅如此，緊鄰兒童探索館的國際展演中心原訂27日就要竣工，本該完成地上3層、地下2層設有地下停車場、室內展演空間的建築物，但迄今仍是工地，僅完成B2F柱、牆鋼筋綁紮，實際進度僅34.87%。市府證實工程進度嚴重落後，近期將與廠商解約。

市府工務處長曾嘉文說，國際展演中心暨停車場新建統包工程經費7億652萬餘元，去年5月開始工期落後逾10％，已經暫停撥付估驗計價款，工程落後原因包含機電施工圖送審遲延、統包商管理整合差、變更設計沒提交資料，統包商甚至與下包發生糾紛。

工務處長曾嘉文認為，該統包商財務狀況正常，但面對承接的公共工程並不積極，甚至主張要展延1年工期，市府近期將跟廠商解約，預計明年重新上網公告徵求廠商。

市議員張祖琰、議員林彥甫、議員田雅芳都認為，兒童探索館及國際展演中心工程延宕，監造與專案管理廠商都有責任，要求市府查明責任歸屬、重新檢視工程內容，甚至要追償市府損失，最好趁此檢討國際展演中心工程刪除不必要設施，增加席位數。