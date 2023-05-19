大雷雨…竹市社宅工程黃泥漫淹鄰房 6民宅屋內變這樣

新竹市今天凌晨因雷電交加帶來驚人雨勢，導致新竹市多處嚴重積淹水。由國家住都中心主辦的中雅安居社會住宅工地因尚未施作駁坎，擋不住大豪雨侵襲，導致大量雨水夾帶泥水衝入一旁多達6戶住家，住戶紛紛從睡夢中驚醒，無奈屋內滿是黃泥汙水，相當頭痛。

國家住都中心今天下午回應，新竹今晨降下豪雨，導致新竹地區多處積水，新竹中雅安居社宅工程施作受到影響，造成泥沙漫淹鄰房，國家住都中心已派員會同統包廠商赴現場，將會負責協助住戶清理善後。

市議員陳治雄接獲消息也趕赴受災住戶了解，他說，社宅施工現場，因防護措施不足，尚未施作駁嵌，所挖掘的防洪池，根本不足以應付這場暴雨，致大量雨水挾帶著泥水冲入後面延平路一段235巷的住家，嚇壞熟睡中的居民，六戶受災較為嚴重。

魏姓住戶表示，今天半夜3點左右，他們本就被雷電和爆雨嚇著，在發現大量泥水自門後沖入屋內，更是不敢再睡，忙著防堵、清理；最嚴重的一戶水淹到70公分左右。

陳治雄說，中雅安居承包商雙喜營造，一早由溫經理率領工人到現場善後，並協助住戶清理家園，他承諾，對住戶造成的損害，公司一定會負起責任，同時立即加強工地的安全措施。里長蔡頴德和客雅里幹事也在第一時間到場關心。

國家住都中心說明，中雅安居現正進行擋土工項預壘樁施作，為避免工區泥沙外溢影響周邊環境與鄰房，以砂包圍堵防止。但今晨受豪雨影響，雨水沖刷基地土壤導致基地周邊排水系統及砂包圍阻失效，泥沙漫淹鄰房造成住戶財產損失，國家住都中心深表歉意。

國家住都中心指出，今天已派專人清理鄰房環境，避免災情影響民眾正常生活，相關財產損失皆以照片錄案，統包廠商承諾全部賠償。