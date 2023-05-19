新竹棒球場室內淹大水影像曝光「櫃子四處漂」 議員驚：毫無排水功能

新竹市今天凌晨下起大雷雨，導致新竹市多處積淹水，斥資12億元的新竹市立棒球場同樣受災慘重，市議員李國璋、陳慶齡到場直擊棒球場淹水現況，發現水一路從球員休息室、辦公室、會議室，淹到地下室停車場，監視器畫面更出現球棒櫃四處漂流的誇張畫面，認為棒球場「毫無排水功能」，營造商要負很大責任。

國民黨團總召陳慶齡、新聯線黨團總召李國璋今天都到棒球場了解淹水情形，兩人都捲起褲管走訪室內各個空間，發現水從球員休息區一路淹到其他室內空間，尤其室內打擊練習區水退之後還淹水13公分，導致室內草皮完全報銷，必須緊急抽水因應。

陳慶齡與李國璋也發現一處灌溉草皮的機房同樣淹大水，直言「灌溉草皮的機房竟然被水灌溉」，認為室內設計也有很大問題，「室內沒有排水功能」，明顯可見牆壁有滲水、油漆塗層突起，還有室內的球櫃也因淹水漂浮，認為營造商要負起很大責任。

「我們必須代替市民朋友在這邊向市府提出疑問，當初被刪除的4000多萬排水工程預算究竟去哪裡了？理由又是為何？」陳慶齡、李國璋共同表示，當初編列的排水系統相關費用被偷刪光，導致現在出現如此問題，到底誰應該負起責任出來向市民道歉。

議員宋品瑩、鄭慶欽指出，今年2月份棒球場工程體檢會勘時就已經發現在未下雨時野外坑洞便出現積水，後來還從草皮上長出十餘朵香菇，跌破眾人眼鏡。標案廠商不照合約規格書走，行政疏失規模如此之大，合理懷疑工程背後是否被上級施予壓力。