消防車送水遭批濫用救災資源 桃市府：全國性勤務

消促會今天抗議桃園市政府在停水時，派消防車及消防員「送水」，是濫用救災資源。桃園市消防局表示，送水是消防勤務派遣系統「為民服務」項目之一，屬全國性消防勤務。

台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，從15日凌晨0時至16日下午3時停水，最長停水39小時，南桃園共304個里受影響，停水戶數約39萬戶。

消防員工作權益促進協會、桃園市產業總工會今天上午在桃園市政府前召開記者會，抗議桃市府在15日、16日停水時，派遣消防車及消防人員進行送水勤務，消防資源應保留為救災、救護用，此舉是濫用救災資源。

消促會指出，依消防法規定，「送水」不是消防員應該執行的勤務內容，且消防員長期人力不足、每月工時高達300小時以上，桃園市長張善政選前承諾進行救護委外、補充消防人力等政策，現在卻要求消防員送水，是讓桃園市消防權益開倒車。

對此，桃園市政府消防局表示，考量當時停水影響範圍大，在不影響消防救災勤務前提下，支援送水勤務以協助民眾；送水勤務雖非消防3大任務，卻是消防勤務派遣系統「為民服務」項目之一，屬全國性消防勤務。

消防局指出，本次送水勤務是由1名消防人員搭配1名義消協勤，對於在隊救災人力影響已減到最低，於執行送水勤務時，各分隊也維持第1梯次火警出勤的救災能量，且如有救災需求，可隨時調派執行送水勤務的消防車輛趕往現場。

消防局也說，未來也會要求自來水公司儘可能調度增加送水車輛，以減少消防救災人車送水勤務量；這波送水勤務最晚是在下午5時前結束，並無半夜安排送水勤務；根據統計，民國109年到111年間，桃園市消防局送水服務共計232件，另外在104年枯旱期間也有過支援送水服務。