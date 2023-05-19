新竹市9處地下道今遇暴雨淹水 中午前全排除開放通車
中央氣象局今天凌晨4時39分，針對新竹地區發布大雷雨災防告警，新竹市最大時雨量高達106毫米，累積雨量達233毫米，造成新竹市多達9處地下道嚴重積水、無法通行，還有車輛泡水拋錨。竹市府派員抽水、清淤，中午前都已排除、開放通車。
市長高虹安表示，今晨4點多接獲通報立即應變指揮，並與消防局李世恭局長及相關局處同仁赴現場勘查各地積淹水情形，責成各單位以最快速度排除各處積淹水災情。
高虹安也說，今天突來的豪雨已超過新竹市排水系統負荷，造成新竹市多處積淹水，即使在擁有全台最佳，排水系統達78毫米時雨量的台北市，恐怕也無法承受如此強降雨。市府團隊針對積淹水的地下道緊急封鎖，並啟動各式抽水設備抽水排除。
消防局指出，目前全中興地下道、太原地下道、元培地下道、光復地下道、柑林溝地下道、東大機車地下道、花園機車地下道、振興地下道、海山地下道皆已恢復正常通車。目前轄內尚有少數建築有地下室積淹水災情，亦皆已派員全力協助排除中。
尤其元培街地下道因雨嚴重淹水封閉，致市區公車綠線無法依原路線行駛，影響19個站點停靠，市府指出，經消防局及工務處抽水及清理完成，已於11點半開放通車，綠線公車已恢復行駛既有路線。
此外，文化局指出，因受大雨影響今天新竹市圖書館香山、鹽水分館上午休館、南寮分館休館一日，市府將持續排除淹水問題，請民眾注意安全。
高虹安說，新竹市目前降雨趨緩，地下道積淹水狀況在各單位努力下，已全數完成排除，目前鋒面對流已移至苗栗以南，評估後續新竹市無強降雨機會，但不排除仍有陣雨或短暫雷雨，請市民朋友注意安全。
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