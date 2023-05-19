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新竹市9處地下道今遇暴雨淹水 中午前全排除開放通車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
元培街地下道淹水受災，市府派員清理周圍環境。記者張裕珍／攝影
元培街地下道淹水受災，市府派員清理周圍環境。記者張裕珍／攝影

中央氣象局今天凌晨4時39分，針對新竹地區發布大雷雨災防告警，新竹市最大時雨量高達106毫米，累積雨量達233毫米，造成新竹市多達9處地下道嚴重積水、無法通行，還有車輛泡水拋錨。竹市府派員抽水、清淤，中午前都已排除、開放通車。

市長高虹安表示，今晨4點多接獲通報立即應變指揮，並與消防局李世恭局長及相關局處同仁赴現場勘查各地積淹水情形，責成各單位以最快速度排除各處積淹水災情。

高虹安也說，今天突來的豪雨已超過新竹市排水系統負荷，造成新竹市多處積淹水，即使在擁有全台最佳，排水系統達78毫米時雨量的台北市，恐怕也無法承受如此強降雨。市府團隊針對積淹水的地下道緊急封鎖，並啟動各式抽水設備抽水排除。

消防局指出，目前全中興地下道、太原地下道、元培地下道、光復地下道、柑林溝地下道、東大機車地下道、花園機車地下道、振興地下道、海山地下道皆已恢復正常通車。目前轄內尚有少數建築有地下室積淹水災情，亦皆已派員全力協助排除中。

尤其元培街地下道因雨嚴重淹水封閉，致市區公車綠線無法依原路線行駛，影響19個站點停靠，市府指出，經消防局及工務處抽水及清理完成，已於11點半開放通車，綠線公車已恢復行駛既有路線。

此外，文化局指出，因受大雨影響今天新竹市圖書館香山、鹽水分館上午休館、南寮分館休館一日，市府將持續排除淹水問題，請民眾注意安全。

高虹安說，新竹市目前降雨趨緩，地下道積淹水狀況在各單位努力下，已全數完成排除，目前鋒面對流已移至苗栗以南，評估後續新竹市無強降雨機會，但不排除仍有陣雨或短暫雷雨，請市民朋友注意安全。

新竹市長高虹安今天和消防局長李世恭及相關局處同仁赴現場勘查各地積淹水情形。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天和消防局長李世恭及相關局處同仁赴現場勘查各地積淹水情形。圖／竹市府提供
全中興地下道淹水已經排除，中午前開放通車。記者張裕珍／攝影
全中興地下道淹水已經排除，中午前開放通車。記者張裕珍／攝影

新竹 淹水 豪雨 大雷雨

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