設計不良 竹市大坪頂「永恆之丘」納骨塔遇暴雨再積水

新竹市新建大坪頂「永恆之丘」納骨塔今年完工啟用，市府日前揭露因為設計缺失，導致納骨塔多處遇雨會進水、積水。今天凌晨3、4點多新竹市下起大雷雨，永恆之丘納骨塔的2、3樓祭祀空間再度受災積水，市府已經派員排除、清潔，提醒民眾注意。

市長高虹安日前開記者會說明，斥資5億多元的大坪頂「永恆之丘」納骨塔建築構造規畫採半開放式設計，設計標案早在2016年決標也獲審查通過，但後續發現建築設計未周詳考量新竹地區風雨特性，雨水伴隨風吹大量落入牌位塔位區，造成嚴重積水。

高虹安表示，納骨塔會受到風雨的影響區域包括五樓櫃位區域、二樓南側區域、祭祀空間前區域，影響近萬個塔位與祖先牌位，市府已經擬定短期、中期、長期措施來因應，未來將找專家體檢，力拚於明年清明節完成相關改善工程，改善相關問題。

永恆之丘納骨塔因為設計缺失造成淹水，民眾黨新竹市議員宋品瑩16日還北上赴監察院檢舉，要求監察院調查時任市長林智堅，與審核設計書圖的沈慧虹前副市長、張力可前民政處長涉及的行政疏失，還給新竹市民一個交代。