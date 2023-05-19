扯！12億新竹棒球場大雨後成游泳池 室內打擊區、辦公室也淹

斥資12億元改建的新竹市立棒球場命運多舛，不僅球場缺失仍待改善，今天新竹市凌晨降下大雷雨，媒體人黃揚明接獲影像爆料，指出棒球場連室內的辦公區、打擊練習區、球員休息區都進水，室內可見多處淹水，不少網友都認為太扯，大酸棒球場原來是「新竹市立滯洪池附設游泳池。」

新竹市長高虹安也接獲新竹棒球場室內空間淹水的消息，認為積水狀況嚴重，已經指示相關局處了解、處理中。

黃揚明今天早上在臉書發文並貼出多張照片，他表示，接到爆料，傳說中那花了12億元（特別強調有3億多元是花在停車場）的新竹棒球場，經過今天凌晨的大雨後，球場內積水事小，現在連室內辦公區、球員休息區等場域全部都進水啦。

黃揚明表示，積水照片不是地板亮到反光，是積水的反射，還有室內擺放的櫃子因為積水而傾倒漂浮，不僅如此，連地下停車場和停車場機房的積水。他認為，這一定是今天的雨量太大，才會讓棒球場變成水鄉澤國，呼籲市長應負全責。

不少網友看到棒球場連室內都會淹水的景象都直呼傻眼，「真是令人鼻酸」，紛紛大酸前市府花了12億元只打了2場中職比賽，「改建一座棒球場還附設游泳池！賺翻了...」，還嘲諷是建築廢棄物掩埋場暨台灣蕈類生態研究所兼親水育樂園區（附電療池）。