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竹北沿海多個村里一早泡在水裡 居民出門像溯溪
新竹地區今晨降下大豪雨，且雨勢持續，造成竹北及新豐多個村里泡在積水當中，竹北市公所已緊急開啟鳳山溪閘門排水，同時新竹縣府也加派抽水機到受災最嚴重的竹北鳳岡地區，希望盡快讓積水退去。
崇義里長曾華民表示，今天凌晨大約2、3點開始水就漲上來，並且淹進家中，很多居民都是睡夢中被驚醒，還有1、20戶水淹情況最為嚴重，最深水深達80公分，幾乎家具都泡在水裡報銷，且天亮後外面淹水嚴重根本無法出門，大家都在家中救災，直到上午10點水才漸漸退去。
竹北鳳岡曾姓居民表示，鳳岡因早期共同開發為烏漁養殖漁區，但沒有排水溝，導致大雷雨就淹水，只求政府單位在鳳山溪出海口前裝抽水站，讓地方不要再受水患之苦。
新竹縣政府指出，今晨豪雨以竹北鳳岡路五段附近淹水最為嚴重，除了凌晨緊急撤離居民、縣府調派大型抽水機，河川局也支援抽水機協助，其餘路段，新竹縣政府與各地鄉鎮市公所、水利署、河川局等單位也調派抽水機因應中。
竹北市公所指出，濱海地區的崇義里、尚義里，農灌排水路宣洩不及，麻園里、溪州里、聯興里，以及鳳山溪沿岸大眉里等多處低窪地區也淹水，市公所緊急應變橫向聯繫二河局開啟鳳山溪尾段排水閘門加速排水。
此外，由於市區道路排水負荷量超載，造成道路側溝宣洩不及，福德里、泰和里、竹北里等部分路段及地下道多處淹水，目前除中和街地下道淹水退去後泥濘清除中，及中正東陸橋下機車道淹水尚待排除，其餘道路淹水狀況陸續排除。
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