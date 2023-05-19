大雷雨 桃園今上午46處交通號誌故障 已修復20處

桃竹地區今出現短延時強降雨，凌晨開始下暴雨及瘋狂打雷，共造成桃園地區多處雷擊，1萬829戶停電，截至今上午10時30分許，全桃園共有46處路口號誌出現故障，目前已排除20處，桃園市交通局表示，下午會陸續修復完畢。

大雨炸桃竹地區，桃園南區許多民眾昨晚被雷聲吵醒，「以為飛彈飛過來」，更因為雷擊停電，有民眾表示，停電時間約2至4小時不等，約清晨才陸續復電，不過夏天加上停電，超熱根本睡不好，但對生活的影響不太大。

今凌晨平鎮新市國小前的變電箱因雷擊開關故障，造成停電。而新屋新湖路上的電桿也因雷雨分段開關故障跳脫冒藍綠色的光，不過今上午台電接已修復完畢。

而全桃園截至今上午10時30分許，共有46處的交通號誌出現閃燈或是斷電情形，目前已修復20處，下午仍會持續搶修完畢。

交通局表示，46處路口號誌出現問題後，有立即通知轄區員警前往協助交管，未接獲重大車禍通知，其中6處一級路口已修復4處，包含中壢普忠路及中華路二段路口、楊梅中山北路及交流道南匝道路口、大溪武嶺橋西端及大鶯路路口、大溪員林路及仁和路路口。