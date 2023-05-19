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竹市豪雨釀5地下道淹水 2處完成排水將恢復通行

中央社／ 新竹市19日電
新竹市自19日凌晨起持續降雨，新竹市政府表示，雨勢已超過市內的排水系統負荷，造成轄內包括護城河周邊及多處地下道積淹水。（新竹市政府提供）
新竹市自19日凌晨起持續降雨，新竹市政府表示，雨勢已超過市內的排水系統負荷，造成轄內包括護城河周邊及多處地下道積淹水。（新竹市政府提供）

竹市豪雨，造成多處道路及5處地下道淹水，新竹市工務處、消防局今天凌晨起出動抽水機進行抽水，截至上午9時，全中興地下道、元培地下道等2處完成抽水，陸續恢復通行。

新竹市政府今天上午發布新聞稿指出，竹市自凌晨3時25分持續降雨，最大時雨量高達106毫米（mm），新竹市長高虹安接獲通報後立即應變指揮，並與新竹市消防局長李世恭勘查各地積淹水情形，指揮相關單位積極抽水排除。

新竹市消防局表示，轄區持續性雨勢超過轄內排水系統負荷，造成多處積淹水，包括護城河周邊、太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深約100公分。

消防局說明，今天凌晨封鎖淹水的地下道，確保用路人安全，同時啟動各式抽水設備進行排除，截至上午9時，全中興地下道、元培地下道已抽水完將可通行，其它淹水的地下道仍持續排除中。

新竹市政府教育處表示，竹市香山高中因為元培地下道及柑林溝地下道積水無法通行，為顧及學生安全，宣布停課1天。

教育處指出，竹市高峰國小、培英國中上午一度發生停電狀況，目前都已復電；培英國中的地下室嚴重積水，竹市府將持續協助排除。

淹水 英國

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