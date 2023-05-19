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大雷雨轟竹市 時雨量高達106mm 地下道水深逾100公分

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
全中興地下道淹水。圖／新竹市政府提供
全中興地下道淹水。圖／新竹市政府提供

新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，最大時雨量高達106mm，市長高虹安今晨4時50分接獲通報立即應變指揮，並與消防局長李世恭及同仁赴現場勘查各地積淹水情形，目前相關單位已在積極抽水排除中，已有多處排除，高市長也請市民朋友們務必注意安全。

高虹安表示，因應汛期市府已於16日召開市務會議時跨局處專案報告防汛整備，提前啟動防汛準備工作，責成各單位超前部署。今晨4時50分接獲通報立即應變指揮，並與李世恭局長及同仁赴現場勘查各地積淹水情形。

消防局表示，突來的雨量已超過本市排水系統負荷，也造成目前轄內多處積淹水，護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深約100公分，已全力抽水排除中。

消防局說明，目前市府團隊嚴陣以待，已將上述地下道皆封鎖，確保用路人安全，同時已啟動各式抽水設備排除中，以減少因積淹水可能帶來的災情。請市民避開該路段，勿強行通過，另如有行經低窪地區周邊亦請務必小心。

教育處表示，香山高中因為元培地下道及柑林溝地下道積水無法通行，為顧及學生安全，及校車接送學生上下學安全，故宣布停課，目前消防局積極處理抽水中，另高峰國小及培英國中原先有停電狀況，惟目前皆已復電，培英國中地下室嚴重積水，市府也將持續協助排除。

教育處說明，市府已積極聯絡通知各施工中的校園校舍工程群組，請統包商務必盡快協助，確認工地是否有積、淹水狀況，以確保校園安全，並隨時留意掌握各校校舍工程案安全。

市府提醒，目前本市上空對流雲系已開始減弱並逐漸移出，降雨趨緩，但未來1小時內將有鋒面接近，仍有陣雨或短暫雷雨，時雨量降至20至40毫米，請市民出門務必小心，注意安全，市府將持續排除各處積淹水災情。

新竹市長高虹安視察地下道淹水狀況。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安視察地下道淹水狀況。圖／新竹市政府提供
元培地下道今天早上完成抽水，目前進行環保局清淤。圖／竹市府提供
元培地下道今天早上完成抽水，目前進行環保局清淤。圖／竹市府提供

淹水 雨量 高虹安

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