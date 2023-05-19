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外海又一波雷雨帶！ 新竹縣水災應變中心三級開設

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣多處積水嚴重，消防局出動協處。圖／竹縣府提供
新竹縣多處積水嚴重，消防局出動協處。圖／竹縣府提供

新竹縣今晨降下豪大雨，造成數個鄉鎮多處淹水，更有學校因淹水嚴重，緊急讓學生遠距上課，在交通方面更傳多處地下道積水嚴重，竹北還有車輛在地下道滅頂，幸消防人局及時將人救出才未釀傷亡，新竹縣政府為因應災情，宣布水災應變中心三級開設。

新竹縣府表示，因部分學校交通受阻，新竹縣精華國中、福興國小因道路淹水嚴重無法通行，部分學生無法到校，未到校者將採線上方式授課。

新竹縣有10鄉鎮時雨量超過警戒值，竹北市、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、峨眉鄉、寶山鄉等鄉鎮有多處淹水，其中新豐鄉10小時累積雨量達297.5毫米，其餘多處鄉鎮8小時累積雨量也超過240毫米，消防局派遣轄區消防隊人員出勤災情查報，截至目前為止消防局受理共有28件因豪雨造成道路淹水受阻情形。

湖口鄉封閉地下道為山葉路、達生路、三元路、東城街地下道，竹北市封閉地下道為中和街等，一度有3車滅頂、民眾爬上車頂待援，竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）也傳2車3人受困，消防人員協助脫困至安全處。

氣象雷達顯示桃竹外海外上午8時許又出現一波雷雨帶。圖／中央氣象局
氣象雷達顯示桃竹外海外上午8時許又出現一波雷雨帶。圖／中央氣象局

新竹 淹水 雨量

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