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豪雨伴雷擊！桃園1萬多戶停電 上午7時半搶修完畢陸續復電

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園即時報導
桃園市今天凌晨到上午8點過後，頻頻籠罩在大雷雨中，上班時段多個路段車輛回堵。記者鄭國樑／攝影
桃園市今天凌晨到上午8點過後，頻頻籠罩在大雷雨中，上班時段多個路段車輛回堵。記者鄭國樑／攝影

鋒面過境，桃竹地區今天凌晨降下豪雨。根據中央氣象局資料顯示，今天0時到上午8時降雨前十名集中在桃竹地區，第一名累積雨量高達333毫米，位於西濱N066K測站，其他名次也都破200毫米，桃園南區也有停電情況發生。

桃園昨天深夜遭豪雨轟炸，閃電不斷，深夜11時許平鎮、中壢和八德多處民宅傳停電，有民眾等到今天凌晨還沒復電，抱怨天氣悶熱又沒冷氣吹，著實難受，台電派員漏夜搶修，各地陸續復電。

台電桃園營業區處表示，今天凌晨開始，桃園地區多處雷擊造成1萬829戶停電，搶修班立即派員趕往多個點修復，因雷雨交加增加搶修困難，不過凌晨5點前已經恢復9741戶供電，上午7點31分全數復電，台電也一直加強電設備維護點檢，全面預防這波雷雨再造成停電事故。

中央氣象局發佈豪雨特報，降雨前十名集中在桃竹地區。記者陳俊智/翻攝
中央氣象局發佈豪雨特報，降雨前十名集中在桃竹地區。記者陳俊智/翻攝

停電 豪雨 桃園 大雷雨

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