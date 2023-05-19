豪雨伴雷擊！桃園1萬多戶停電 上午7時半搶修完畢陸續復電

鋒面過境，桃竹地區今天凌晨降下豪雨。根據中央氣象局資料顯示，今天0時到上午8時降雨前十名集中在桃竹地區，第一名累積雨量高達333毫米，位於西濱N066K測站，其他名次也都破200毫米，桃園南區也有停電情況發生。

桃園昨天深夜遭豪雨轟炸，閃電不斷，深夜11時許平鎮、中壢和八德多處民宅傳停電，有民眾等到今天凌晨還沒復電，抱怨天氣悶熱又沒冷氣吹，著實難受，台電派員漏夜搶修，各地陸續復電。