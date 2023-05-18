罰太輕？竹北天坑建商偷灌漿遭罰18萬 楊文科說明原因

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
有許多鄉親質疑為何罰款金額這麼低，楊文科解釋，因為現有《建築法》規定裁罰最高就是3萬元。圖／翻攝自楊文科粉絲頁
有許多鄉親質疑為何罰款金額這麼低，楊文科解釋，因為現有《建築法》規定裁罰最高就是3萬元。圖／翻攝自楊文科粉絲頁

造成新竹縣竹北市天坑的豐采520建案被新竹縣政府勒令停工後，竟偷施工灌漿，雖建商豐邑建設喊冤只是「搶險補強」，但新竹縣工務處表示，建商未提出搶險計畫就私自施工，將依《建築法》共開罰起造人、承造人及監造人18萬元。不過仍有鄉親質疑「罰太輕」，新竹縣長楊文科也親上火線說明，因現有《建築法》規定，裁罰最高就是3萬元。

楊文科晚間在臉書粉絲頁指出，豐邑建設在新竹縣所有建案，即日起無限期全面停工，豐采520建案在尚未提交搶險計畫及提報縣府的情形下，竟然偷偷施工，縣府第一時間通報地檢署，並勒令該建商位於竹縣所有建案全面停工，並再連續罰款。

至於有許多鄉親質疑為何罰款金額這麼低，楊文科解釋，因為現有《建築法》規定裁罰最高就是3萬元，所以縣府已立即參考外縣市自治條例，後續來研議修訂調高裁罰，甚至採取一事多罰，另外也將研擬公布有不良紀錄的建商，並統計歷年裁罰名單，視可行性來披露於官網專區，希望能有效懲誡建商。

楊文科也說，為了能讓周邊住戶安心，縣府也下令建商必須在10天內提出災害搶險搶修計畫，且包括一旁「大有可為社區」的居民訴求，如地質鑽探、周邊建物結構安全鑑定與整體區域的改善等都要列入，只要任何一項未達安全標準就不准復工，只要未與周邊住戶達成鄰損和解，就不會發出使用執照。

楊文科強調，縣民的安全，縣府會強力來把關，我也會要求工務處持續以縣民的訴求為出發點，嚴格監督建商，讓縣民的生命財產獲得保障。

新竹縣工務處說明，豐邑建設未經許可擅自施工，有關建案施工違規部分，將依《建築法》第63條規定：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施。」將處建案起造人、承造人及監造人等各3萬元，共9萬元罰鍰；以及違反同法第68條第一項規定，再處3人等各3萬元罰鍰，一共開罰18萬元。

楊文科晚間在粉絲頁公布豐采520建案事件處置表圖／翻攝自楊文科粉絲頁
楊文科晚間在粉絲頁公布豐采520建案事件處置表圖／翻攝自楊文科粉絲頁
造成新竹縣竹北市天坑的豐采520建案被新竹縣政府勒令停工後，竟偷施工灌漿。圖／議員朱健銘提供
造成新竹縣竹北市天坑的豐采520建案被新竹縣政府勒令停工後，竟偷施工灌漿。圖／議員朱健銘提供

新竹 楊文科 建築

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