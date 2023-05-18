西濱日落大道最佳取景時刻到來 玩家嘆：觀景台沒開放

台61線公路西濱「日落大道」的觀景台工程已完工多時，最近適逢拍攝落日筆直入海的最佳時機，也有攤商嗅到商機來設攤，但有攝影玩家取景時卻發現觀景台仍未開放，感到不解，擔心錯過這次拍攝時段，還要再等2個月；此外，也有民眾發現附近聯絡道路排水溝出現格柵板毀損的「陷阱」，提醒相關單位緊急處理，避免人車發生意外釀成憾事。

台61線西濱快速公路白沙屯到通霄路段2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的聯絡道面對大海，落日景致迷人，通車後成為爆紅攝影熱點，曾獲「全台最美十大景觀公路」票選第一名，也贏得「日落大道」、「落日大道」的美名，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象，縣府為此規畫觀景台工程，並配合中央擴大計畫打造「日落大道休憩園區」，首期觀景台工程已在年初完工。

通霄在地攝影工作者張文煥指出，通霄新埔海岸的落日在夏至和冬至時分別開始往南、往北偏移，在每年5月下旬及7月下旬，共有2次會筆直朝向日落大道入海，都是拍攝落日美景的最佳時機；最近5月的最佳拍攝時段已屆，如果天候佳，預料周休假期會湧入大批遊客、攝影愛好者，人數可能多達數百人，但觀景台、公廁都未開放，相當可惜。

另外，今天也有民眾發現離觀景台不遠處的路邊加蓋排水溝，有一處格柵板毀損嚴重，有如坑洞，路人或機車、自行車行經，將有嚴重安全顧慮。

苗栗縣文化觀光局表示，觀景台工程月前已點交給通霄鎮公所，但公所擔心鄰近的邊坡可能會因大雨出現落石，希望周邊設施能改善加強，目前增設護欄工程已開始施作，預計需3周工期，至於路邊排水溝蓋毀損，4月間曾出現一次，當時曾協助設置警示，民眾反映今天又有溝蓋缺損，會立即請廠商先就近協助設置警示及閃燈標誌，並通報公路總局處理。