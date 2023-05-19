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竹市東門市場3樓 擬轉型青創基地

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹市東門市場近日有3樓攤商向議員陳情，3樓長期沒有客源，營運陷入困境，加上因為內部擺放家電、家具，又被市府視為自住盯上，讓他們無所適從。市府產發處說明，依規不得自住、轉租，正在評估3樓轉型做青創基地，輔導青年行銷、創業

東門市場歷史悠久，一樓販售生鮮蔬果、雜貨還有美食店家進駐，用餐時間人潮不少，不過，因為市場老舊，2樓、3樓以上常乏人問津。

3樓攤商向議員陳治雄陳情指出，他們在承租處擺放家電、家具被指不得自住，但門口有擺攤陳列商品，究竟怎麼樣才算店面？營業時段如何認定？都沒有明確規範，也無奈3樓客源有限。

陳治雄說，東門市場大樓老舊會漏水，2樓以上幾乎沒生意，有的轉租成為住家的情況已久，市府要求3樓營業是自欺欺人，希望市府強化輔導攤商，「救多少算多少」，讓攤商能看見一線生機。

市府產發處說明，市府努力整頓東門市場環境並強化制度管理，近日暌違多年號召200多攤開會，並正式輔導成立自治會組織，同時希望攤商妥善利用空間營運。

市府產發處正研擬將東門市場3樓轉型作為青創基地，規畫介接勞工處等資源，提供承租營業設備、創業資金或技術輔導等，讓青年能從東門市場起家，未來可就近舊城區尋覓店面創業。

創業 議員 青年

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