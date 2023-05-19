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苗栗火車頭園區首階 延到年底開幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗火車頭園區斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小鋪、主題餐廳等工程已在去年底竣工，但開放運營將延後至年底。記者胡蓬生／攝影
苗栗火車頭園區斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小鋪、主題餐廳等工程已在去年底竣工，但開放運營將延後至年底。記者胡蓬生／攝影

苗栗火車頭園區計畫斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小鋪、主題餐廳等去年底竣工，台鐵局原本爭取在今年暑假前營運，但因仍須接水電、取得使用執照等流程，確定延至年底開幕；第二階段包括列車展示館、轉車台大廳、投煤練習場等進度近七成，則拚年底竣工、明年6月前開園。

苗栗縣文化觀光局指出，客委會辦理的「火車頭園區建置計畫」由內政部營建署代辦工程，將分期、分區完工營運，第一階段文創小鋪將由工藝家進駐並結合文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。

台鐵資產開發中心表示，第二階段工程至5月中旬，預定進度71.83%，實際進度67.97%，包含列車展示館、轉車台大廳、投煤練習場等，預計年底完工。

台鐵說明，遊客未來可至投煤練習場體驗，並挑戰蒸汽火車司爐工14分鐘投煤360公斤的技術，台鐵局也將與藝術家合作，建置鐵道與客家元素的藝術展品，期許以園區為核心，與苗栗功維敘隧道、舊山線軌道自行車等整合為火車旅遊廊帶。

台鐵 文創 餐廳

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