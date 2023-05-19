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蘆竹南興公園坑坑洞洞 挨批地雷區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市蘆竹區南興水岸遊憩公園耗資億元打造，卻出現不明坑洞，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／市議員張桂綿提供
桃園市蘆竹區南興水岸遊憩公園耗資億元打造，卻出現不明坑洞，遭議員批評宛如成了「地雷公園」。圖／市議員張桂綿提供

桃園市蘆竹區南興水岸遊憩公園耗資1億元打造，完工迄今不到4年，近期被發現步道和草原因地層下陷，出現大大小小的坑洞，議員批評宛如成了「地雷公園」。市府工務局表示，地層下陷原因可能是夯土不夠扎實、水路沖刷造成，將安排會勘改善。

南興水岸遊憩公園2019年竣工，市府特別引進共融式設計，設置樹屋、人文廣場、森林小徑、遊戲沙坑、自行車道等，在南崁住宅密集區營造「都會中的綠洲」。

市議員張桂綿說，公園步道近期嚴重下陷，包括法式滾球區和兒童奔跑的大草原也出現大小不一的坑洞，甚至掏空成「無底洞」，推測是鄰近河川水流滲透導致地層下陷嚴重，土壤幾乎全都流失。

「這裡宛如地雷區。」張桂綿直言，如果民眾或兒童沒注意，一不小心可能踩空受傷，她已向區公所反映，但仍無解方，呼籲市府工務單位正視，盡速拆除「地雷」，還給鄉親安全的遊憩環境。

工務局長汪在宙說，初判可能是施工時夯土不夠扎實，附近水流滲透加上行人重量造成的壓力，導致夯土流失、地層下陷；市府後續會協同各單位現勘，了解發生原因並盡速改善施工缺失。

地層下陷 議員 自行車

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