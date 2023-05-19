天坑案偷復工 建商建案全面叫停

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地因天坑事件被縣府勒令停工後，附近住戶發現前晚與昨凌晨竟偷跑施工，建商雖喊冤是搶險補強，但縣府強調並未同意施工，決定裁罰18萬元並勒令其竹北4個建案無限期停工。竹北市公所也因監測到沉陷點近警戒值，昨針對建案周圍道路預防性封路。

竹北天坑案造成附近居民人心惶惶，縣議員朱健銘昨天質詢指有居民發現工地傳出施工聲響，甚至有水泥車進出，懷疑建商偷施工。縣府工務處長江良淵派員查證，確認建商地下室有灌漿，立刻通報新竹地檢署封鎖現場，並痛斥建商行徑惡劣，將重罰確保工地安全。

豐邑建設則發聲明說明，因5月進入汛期，擔心結構體基礎未完成，土壤恐因大雨軟化無法承擔載重會倒塌，加上附近社區也發函縣府希望工地盡速完成地下室灌漿，才會著手結構補強，強調並無復工事實，預計今天提出搶險計畫。

江良淵說，縣府已勒令停工，建商未提出救災搶險計畫並獲縣府審查通過前，「是不會同意建商施工的」。豐邑未經許可擅自施工，縣府將依違法裁罰建案起造人、承造人及監造人共18萬。

此外，道路管轄單位竹北市所昨接獲建商最新監測數據，發現勝利二路一處監測點位15日沉陷點數值2.4，但前天監測時增至2.7，已近警戒值3，判定為需注意情形，針對勝利一路、勝利二路、莊敬六街人行道白線內預防性封路、禁止停車。

竹北市長鄭朝方督導封路，表示建商須盡速提出搶險計畫、完整的道路檢測鑑定報告，並開說明會說明後續改善計畫，經主管機關確認安全無虞，並函文公所後，才能解除道路封閉。