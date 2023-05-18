2萬通勤族憂新竹客運不續營 蔡志環質詢要縣府給配套

新竹客運不擬續營後，導致2萬名通勤族不知該何去何從，新竹縣議員蔡志環議今天（18日）在質詢時，要求新竹縣長楊文科和交通旅遊處重視此問題。楊文科也回應，會尋找替代方案如幸福小黃等，或是與園區配合等，具體事項仍有待討論。

蔡志環指出，新竹客運在今年12月路權到期，假如新竹客運不再續營，將導致約2萬名以公車為主的通勤族焦頭爛額，不知該何去何從，盼交通旅遊處提出配套措施，並重視此問題。

交旅處長戴志君表示，這部分須從中央、縣府及地方鄉鎮市公所攜手，例如提高客運業者每公里成本的補貼提高，營造良好的公路客運環境，但這必須中央部會擬定、同意，目前亦有討論狀況。

戴志君也說，是否將公路客運轉移為市區公車，也必須考量縣府財政等各方面狀況，交旅處也對比桃園市、新竹市這兩年共同生活圈的補貼，再做整體考量。楊文科也表示，目前因乘客、補貼部分導致民營業者難以維持，也會尋找替代方案如幸福小黃等，或是與園區配合等，具體事項仍有待討論。

蔡志環也關心社福大樓的進度與規劃、敬老安心卡申辦過程冗長等，並關心是否可增設網球場、六家高中的容納量等問題。楊文科表示，社福大樓在各項設施取得證照後會盡速啟用，北崙社區活動中心由市公所出資，會盡快與市公所協調，可以進場施作，早日完成里民的期待。

至於敬老愛心卡，也請社會處研究是否直接由社會處直接辦理或請各鄉鎮市公所直接買機器處理。六家高中的部分由於116年學生人數將大量增加，楊文科也說，教育局已經在研擬相關因應措施。

蔡志環也關切竹北天坑的問題，工務處長江良淵表示，建商在未告知縣府、未繳交報告的狀況下進場，已通報地檢署，並針對建商在新竹縣的4個建案做出全面停工的處分，也會依據《建築法》加重處罰、連續處罰，會更嚴格要求建商做好工安管理，確保竹北市民的生活起居安全。