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頭份巷道龜裂下陷居民憂成「天坑」 苗縣府允現勘

中央社／ 苗栗縣18日電

新竹、台北接連發生「天坑」事件，苗栗縣頭份市八德一路一處巷道3月起出現路面龜裂、下陷，鄰近也有建案興建中，居民憂心安危向民代陳情；縣府允諾盡速會同建築師現勘。

苗栗縣議員蕭詠萱今天在議會總質詢指出，頭份、竹南地區近年發展快速，新建案施工頻繁，她接獲民眾反映陳情，頭份市八德一路178巷3月間即出現路面龜裂、下陷問題，懷疑與鄰近建築工地施工有關。

蕭詠萱說，居民3月間發現問題，但「補了N次都沒用」，昨天她再次前往拍照，情況未見改善，電桿、花盆下陷、移位，唯恐地基遭掏空，影響周邊住戶安全。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，近期竹南、頭份工地附近有發生類似狀況，針對建案地下室開挖，須在申請開工時檢附鄰房現況鑑定報告書，建管科才會同意開工，後續承造人、監造人也應按施工管制要點，對現場土質、地質及擋土支撐等派專人監控，若未監控好，出現道路崩塌造成所謂「天坑」，可依建築法規勒令停工、罰款。

詹彩蘋允諾盡速由建管科會同建築公會建築師現勘，了解狀況後，進一步處置。

建築 天坑 苗栗縣

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