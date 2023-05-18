實蓋90坪透天應設17輛停車位？苗議員批「太扯」：比北市信義區還嚴格

苗栗縣竹南頭份運動公園旁一塊實蓋近90坪的商業金融藝文特區土地，地主要蓋透天厝，卻必須配置17輛停車位，縣議員陳永賢認為太扯，質疑比台北市信義區、台中市七期市地重畫區還嚴格，要求縣府修訂相關規定。

縣府工商發展處長詹彩蘋說，2013年的都市計畫變更，因這塊土地在苗北藝文中心北側，又在頭份、竹南的中心位置，連同行政區約19公頃，變更為商業區，希望商業充分利用，因此都市計畫細部計畫土地使用分區管制要點要求強度較高，如果要修訂，將會在下次都市計畫通盤檢討提出審查。

縣議會定期會今天總質詢議程，陳永賢表示，他最近處理一件為民服務案，運動公園旁1974年都市計畫畫設商業區土地470平方公尺約142坪，2013年都市計畫變更成商業金融藝文特區，最近地主要蓋透天厝，要求停車空間的規定，卻讓人傻眼。

他說，470平方公尺，容積率380%，1786平方公尺，如果依都市計畫土地使用分區管制要點、建築技術規則，原本商業區規定，300平方公尺免設，300平方公尺以上，每150平方公尺應設1個停車空間，現在的商業藝文金融藝文特區，要求每100平方公尺，應設1輛停車空間，也就必須有17輛的空間。