機車待轉區像待撞區…桃園議員要求改善 交通局回應對策

桃園市議員魏筠今天在議會總質詢指出，中壢區部分路口行人動線標示不明確，人行道的鋪設也讓人誤認為機車停車格，容易引起混亂，還有機車待轉區也有空間不足的問題，抱怨連連。桃園市長張善政表示，人行道是桃園幾個都會區普遍的問題，市府近期從學校附近開始改善，保障學童安全，中長期會從都市計畫著手，檢討路口及人行道設計。

魏筠表示，去年12月於吉林路、文中路二段路口發生內定國小女童車禍案，事件過後市府提出行穿線退縮、中間分隔島加設行人庇護島等交通改善措施，解決該路口因路樹茂密而過於黑暗、行人穿越道緊鄰路口導致右轉車輛來不及閃避等問題，不過工程還沒完成，需要加快腳步。

交通局長張新福說明，該案行穿線退縮工程要先移植中央分隔島的路樹，路樹移植後打除分隔島，原道路兩側的人行道也要調整，目前工務局已進場施作，養護一周過後，交通局就能執行穿線退縮工作。

魏筠質詢，台鐵各車站周圍行人多，內壢站後站莊敬路沒有行人道，中壢站後站健行路也因鐵路地下化工程，附近有很多工地，行人寸步難行，建議市府在火車站周邊使用率高的路口規畫人行道；另外，元智大學後門為私有地，學生們也反映行人道狹小，希望市府改善，同時建議針對機車待轉區、實施車向分流。

張新福說，早期區公所為了讓人行道停放機車方便，鋪磚方式設計為機車格，後來法規改變，但鋪磚沒有因應調整，交通局會通知各區公所改正。

張新福說，有些路口因空間有限，導致機車待轉區猶如「待撞區」，市府針對空間不足以設置機車待轉區的路口，改設機車左轉專用道，使內側車道有機車及汽車左轉專用道，解決兩段式待轉區設計不良的問題，另關於機車兩段式左轉是否廢除的討論，市府會個案檢討；而汽機車車向分流的部分，會在車流量較大的路段實施，讓直行車靠內側、右轉車靠外側。