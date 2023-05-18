打造友善環境 桃園大溪木博館推「易讀」服務

桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務，與心智障礙者社福機構、易讀領域專業學者共同協力完成「一起來大溪」易讀手冊，規畫「拜訪老房子」、「木頭做的家具」2個主題，增加平日易讀導覽及友善參觀資訊讓藝文參與無障礙。

「易讀」服務是以「資訊無障礙」為目標，將艱澀的文字轉譯為易讀、易懂的內容，提供給身心障礙者另一種選擇。而隨著易讀手冊的運用擴大，也讓高齡者、文字閱讀困難者，甚至是母語非華語的使用者都能受惠於這項服務，藉由易讀手冊來獲得資訊，更全面地打造一個的文化共融的友善環境。

為了理解障礙者的文化與需求，木博館在易讀手冊企畫階段，便由館員及第一線的導覽志工共同參與，做一系列無障礙服務和易讀培訓。課程和工作坊邀請到中華民國智障者家長總會和行無礙資源推廣協會等專業講者，分享、介紹無障礙服務與易讀概念，博物館員與障礙者有機會面對面討論，也藉以規畫更貼近使用者需求的整體服務。

經過多次導覽路線測試和審議會議規畫出易讀手冊，將再全盤檢視討論易讀手冊應用及後續相關配套措施，進一步推出多樣化的友善服務，包含平日團體預約導覽新增易讀路線，平日非團體心智障礙者的導覽服務也同步上線，並重新架構網站友善參觀資訊等，期使博物館的無障礙服務更加完善。