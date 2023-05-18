快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造友善環境 桃園大溪木博館推「易讀」服務

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務。圖／文化局提供
桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務。圖／文化局提供

桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務，與心智障礙者社福機構、易讀領域專業學者共同協力完成「一起來大溪」易讀手冊，規畫「拜訪老房子」、「木頭做的家具」2個主題，增加平日易讀導覽及友善參觀資訊讓藝文參與無障礙。

「易讀」服務是以「資訊無障礙」為目標，將艱澀的文字轉譯為易讀、易懂的內容，提供給身心障礙者另一種選擇。而隨著易讀手冊的運用擴大，也讓高齡者、文字閱讀困難者，甚至是母語非華語的使用者都能受惠於這項服務，藉由易讀手冊來獲得資訊，更全面地打造一個的文化共融的友善環境。

為了理解障礙者的文化與需求，木博館在易讀手冊企畫階段，便由館員及第一線的導覽志工共同參與，做一系列無障礙服務和易讀培訓。課程和工作坊邀請到中華民國智障者家長總會和行無礙資源推廣協會等專業講者，分享、介紹無障礙服務與易讀概念，博物館員與障礙者有機會面對面討論，也藉以規畫更貼近使用者需求的整體服務。

經過多次導覽路線測試和審議會議規畫出易讀手冊，將再全盤檢視討論易讀手冊應用及後續相關配套措施，進一步推出多樣化的友善服務，包含平日團體預約導覽新增易讀路線，平日非團體心智障礙者的導覽服務也同步上線，並重新架構網站友善參觀資訊等，期使博物館的無障礙服務更加完善。

博物館 桃園

延伸閱讀

千年聖經手抄本 將回歸應許之地存藏

南市博物館節周六登場 南區氣象中心首度加入

愛史文青有福了！國際博物館日10大博物館優惠詳解，再領免費電子書及明信片

影／游錫堃再訪國會 晤裴洛西和眾院外委會主席

相關新聞

打造友善環境 桃園大溪木博館推「易讀」服務

桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務，與心智障礙者社福機構、易讀領域專業學者共同協力完成「一起...

桃園新總圖開館近半年仍傳缺失 這幾天休館拚改善

桃園市立圖書館新總館開館約5個月，參觀人次已突破百萬，不過實際上新總館目前仍是「試營運」階段，先前驗收仍發現部分缺失。在...

議員批兒童節禮物有安全疑慮 桃市府允會把關

桃園市議員余信憲今天中午在議會總質詢指出，4月兒童節有學校送積木，採購前就發生代理商有產品不符合檢驗標準，被經濟部罰款、...

竹東光明路擬蓋高架橋 銜接明星一路以紓解二重埔塞車

位於竹東鎮的光明路貫穿二重埔地區，是當地最重要的聯外道路，更承擔重劃區數千戶住宅出入，但因路幅狹窄、僅雙向單線道，鎮公所...

苗栗火車頭園區首階運營還要再等等 主展區盼明年6月開園

苗栗火車頭園區計畫斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程都已在去年底竣工，台鐵局原本爭取在今年暑假前...

桃市府違法？臨時員工怨遲領4個月薪還代墊勞保 議員轟

桃園市議員余信憲今天在議會總質詢指出，他接到選民陳情表示受僱市府為臨時人員，卻長達4個月沒領到薪水，直到5月才一次入帳，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦