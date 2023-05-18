台72線新東大橋交流道案有譜 苗縣府：剩下最後一哩路

地方殷盼多年的台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府完成可行性研究，估算總經費8.2億元，地方負擔用地費約58萬元，縣府工務處長古明弘說只剩下最後一哩路，全案將呈報公路總局核定推動。

苗栗縣議會今天總質詢議程，縣議員曾美露關心台72線新增新東大橋交流道案進度，古明弘答覆表示，全案只剩下最後一哩路，可行性研究總經費8億2700萬元，依省道快速路增設交流道申請審核作業要點，中央負擔工程費8億262萬元，地方負擔用地費58萬元。

工務處指出，新東大橋新增匝道最佳方案，設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線，路口採交通號誌管制，完成後可健全公館鄉北區、苗栗市南區、台72線公路路網，提供苗栗市南苗、獅潭地區快速進出台72線，大幅縮短行車時間、距離，促進農業、觀光產業發展。

此外，縣議員蕭詠萱質詢說，新竹、台北都傳出天坑事件，苗栗縣頭份市八德一路178巷路面，也疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷，雖有修補仍未見改善，居民擔心擴大釀災，建請縣府確認安全前，工地暫時先停工。