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台72線新東大橋交流道案有譜 苗縣府：剩下最後一哩路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府規畫設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線。圖／苗栗縣政府提供
台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府規畫設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線。圖／苗栗縣政府提供

地方殷盼多年的台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府完成可行性研究，估算總經費8.2億元，地方負擔用地費約58萬元，縣府工務處長古明弘說只剩下最後一哩路，全案將呈報公路總局核定推動。

苗栗縣議會今天總質詢議程，縣議員曾美露關心台72線新增新東大橋交流道案進度，古明弘答覆表示，全案只剩下最後一哩路，可行性研究總經費8億2700萬元，依省道快速路增設交流道申請審核作業要點，中央負擔工程費8億262萬元，地方負擔用地費58萬元。

工務處指出，新東大橋新增匝道最佳方案，設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線，路口採交通號誌管制，完成後可健全公館鄉北區、苗栗市南區、台72線公路路網，提供苗栗市南苗、獅潭地區快速進出台72線，大幅縮短行車時間、距離，促進農業、觀光產業發展。

此外，縣議員蕭詠萱質詢說，新竹、台北都傳出天坑事件，苗栗縣頭份市八德一路178巷路面，也疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷，雖有修補仍未見改善，居民擔心擴大釀災，建請縣府確認安全前，工地暫時先停工。

縣府工商發展處長詹彩蘋答覆，頭份市、竹南鎮都有一處工地發生類似狀況，工商發展處建管科將盡速安排會同建築師公會人員現勘，鑑定了解結構安全，再據以進一步處置。

苗栗縣議員蕭詠萱質詢頭份市八德一路178巷路面，疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷，建請縣府確認安全前，工地暫時先停工。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員蕭詠萱質詢頭份市八德一路178巷路面，疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷，建請縣府確認安全前，工地暫時先停工。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員曾美露今天在議會總質詢，關心台72線新增新東大橋交流道案進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員曾美露今天在議會總質詢，關心台72線新增新東大橋交流道案進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市八德一路178巷路面，也疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷。圖／蕭詠萱提供
苗栗縣頭份市八德一路178巷路面，也疑因緊鄰建築工地施工，路面發生龜裂下陷。圖／蕭詠萱提供
台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府規畫設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線。記者范榮達／攝影
台72線苗栗市新東大橋交流道案，縣府規畫設置4支全方向平行匝道銜接新東大橋苗26線。記者范榮達／攝影

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