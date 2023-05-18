苗栗火車頭園區首階運營還要再等等 主展區盼明年6月開園
苗栗火車頭園區計畫斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程都已在去年底竣工，台鐵局原本爭取在今年暑假前開幕營運，但因作業流程，開幕期程將延至年底，至於第二階段工程包括列車展示館、轉車台大廳、投煤練習場等，目前工程進度已近七成，預計年底竣工，將爭取在明年6月前開園，為苗栗增添觀光旅遊新亮點。
苗栗縣文化觀光局指出，客委會辦理的「火車頭園區建置計畫」由內政部營建署代辦工程，第一階段工程已於去年底完工，預計今年開幕。其中文創小舖將由工藝家進駐並結合台灣生活文創商品販售，微型聚落及主題餐廳將引進知名餐飲、藝文連鎖品牌並展售農特產品，願景館則邀集客家在地美食及咖啡商家進駐。
第二階段工程至今年5月中旬，預定進度71.83%，實際進度67.97%，工程包含列車展示館、轉車台大廳、投煤練習場及文物故事館等，預計今年底完工。
台鐵資產開發中心表示，火車頭園區將分期、分區完工營運，去年已完成標租，第一階段願景館、地方文創小舖、微型聚落等設施，得標業者有1年整建期進行裝潢、招商，並由對方在期間內決定營運開幕時間，原本期盼今年暑假前能運營，但因目前接水接電及使用執照等作業，預計5月底才能完成點交，為求設施完善並提供適切旅遊服務，運營期間可能延至年底。
台鐵指出，第二階段主展區工程包括轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館，將爭取在年底完工，明年6月開園，遊客未來可至投煤練習場實際體驗與挑戰蒸汽火車司爐工14分鐘投煤360公斤的技術，為讓遊客沉浸在實體火車及虛擬光影交錯的場域，台鐵局也將與藝術家合作，以聲光影音建置鐵道與客家元素的藝術展品，營造身歷其境的鐵道文化饗宴，期許未來以園區為核心，與苗栗的功維敘隧道、舊山線軌道自行車、台灣客家文化館及客家圓樓整合為旅遊廊帶，成為推升苗栗觀光的火車頭。
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