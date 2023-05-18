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竹東光明路擬蓋高架橋 銜接明星一路以紓解二重埔塞車

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
光明路（左側下方道路）擬興建高架橋銜接明星一路（右側道路），以紓解二重埔對外交通車流。記者巫鴻瑋／攝影
光明路（左側下方道路）擬興建高架橋銜接明星一路（右側道路），以紓解二重埔對外交通車流。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹東鎮的光明路貫穿二重埔地區，是當地最重要的聯外道路，更承擔重劃區數千戶住宅出入，但因路幅狹窄、僅雙向單線道，鎮公所擬將光明路往公道路興建高架車道銜接，將車流紓解至明星一路，以減緩二重埔塞車情況。

鎮公所表示，二重埔位於的二重里，近年因重劃區大型建案陸續完工，吸引大量人口移入，尤其4大型新式社區更是成為二重里人口成長最快速的原因，目前二重里的人口已經突破1萬5000人，成為竹東第一大里。

為紓解上下班尖峰時刻車潮，尤其是光明路往來公道路的車流，除了因路幅狹窄且道路曲折外，還因為必須跨越台鐵內灣線上員車站旁的平交道，使得該路段常塞得水洩不通，更多次引來居民抱怨交通問題。

鎮公所規畫將光明路進行拓寬，且另外在光明路東側興建高架引道，從下坡處起點位置興建高架橋銜接橫向跨越光明路上方的明星一路，並興建交匯匝道，以此將車流從光明路導向明星一路，以紓解上班尖峰時刻大量從二重里要往外的車流量，且車流不用擔心因平交道或路口紅燈而回堵。

鎮長郭遠彰表示，光明路拓寬及引道興建計畫是他「做夢時想到的」，突然的靈光乍現便吩咐團隊展開規畫設計，計畫將納入竹東建設旗艦型計畫，全力向縣府及中央爭取經費。

鎮公所預估興建經費須達7億8千萬元，且需在大排水溝上興建高架箱梁，不過因道路沿線屬國有地，土地取得相對容易，鎮公所計畫逐年實施，同時配合打通自由街及拓寬，完工後可大幅改善二重埔交通狀況，不過因計畫路線都市計畫及排水防洪問題，因此仍須進一步研究評估。

重劃區 高架橋 都市計畫

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