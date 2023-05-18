快訊

康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府違法？臨時員工怨遲領4個月薪還代墊勞保 議員轟

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
余信憲批市府僱用臨時人員不按月付薪水，還從員工薪水扣市府要負擔的勞保費。記者鄭國樑／翻攝
余信憲批市府僱用臨時人員不按月付薪水，還從員工薪水扣市府要負擔的勞保費。記者鄭國樑／翻攝

桃園市議員余信憲今天在議會總質詢指出，他接到選民陳情表示受僱市府為臨時人員，卻長達4個月沒領到薪水，直到5月才一次入帳，而且還扣市府該負擔的勞保費3000多元，員工等於墊付薪資4個月還要幫市府繳勞保費（公司負擔額），市府是勞基法主管機關竟帶頭犯法。

余信憲抨擊，市政府怎麼會有4個月沒發薪水的事情？這樣等於變相要員工先幫政府代墊薪水，還長達4個月，這樣做法讓人感到非常不可思議。依照勞基法、勞動部規定，工資必須每月按時給付，不得要求員工代墊薪資，政府宣導勞基法多年，沒想到現在帶頭違法的居然是桃園市政府政府，應該替臨時人員投保勞保，並依法負擔65%勞保費「公司額」，卻是員工代墊，還從薪資先扣，嚴重違反勞基法。

勞動局長李賢祥答詢表示，4個月沒發薪水，又從薪水扣除勞保公司負擔額確實違法，會追查原因，市長張善政也認為不該出現這種問題，強調會徹查。

余信憲質詢出示市府員工陳情提出的薪資單，顯示1到4月的薪水5月才收到。記者鄭國樑／翻攝
余信憲質詢出示市府員工陳情提出的薪資單，顯示1到4月的薪水5月才收到。記者鄭國樑／翻攝

薪資 保費

延伸閱讀

社會新鮮人月薪10萬揭薪水分配、投資選擇 過來人給建議

甩飆車天堂惡名！桃市府籲中央修法重罰改裝車噪音

住台北月薪31K能存錢？網揭「1條件優勢」：真的可以

中捷事故後…桃園興富發工地也爆嚴重缺失 市府開罰

相關新聞

打造友善環境 桃園大溪木博館推「易讀」服務

桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務，與心智障礙者社福機構、易讀領域專業學者共同協力完成「一起...

桃園新總圖開館近半年仍傳缺失 這幾天休館拚改善

桃園市立圖書館新總館開館約5個月，參觀人次已突破百萬，不過實際上新總館目前仍是「試營運」階段，先前驗收仍發現部分缺失。在...

議員批兒童節禮物有安全疑慮 桃市府允會把關

桃園市議員余信憲今天中午在議會總質詢指出，4月兒童節有學校送積木，採購前就發生代理商有產品不符合檢驗標準，被經濟部罰款、...

竹東光明路擬蓋高架橋 銜接明星一路以紓解二重埔塞車

位於竹東鎮的光明路貫穿二重埔地區，是當地最重要的聯外道路，更承擔重劃區數千戶住宅出入，但因路幅狹窄、僅雙向單線道，鎮公所...

苗栗火車頭園區首階運營還要再等等 主展區盼明年6月開園

苗栗火車頭園區計畫斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程都已在去年底竣工，台鐵局原本爭取在今年暑假前...

桃市府違法？臨時員工怨遲領4個月薪還代墊勞保 議員轟

桃園市議員余信憲今天在議會總質詢指出，他接到選民陳情表示受僱市府為臨時人員，卻長達4個月沒領到薪水，直到5月才一次入帳，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦