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桃市府違法？臨時員工怨遲領4個月薪還代墊勞保 議員轟
桃園市議員余信憲今天在議會總質詢指出，他接到選民陳情表示受僱市府為臨時人員，卻長達4個月沒領到薪水，直到5月才一次入帳，而且還扣市府該負擔的勞保費3000多元，員工等於墊付薪資4個月還要幫市府繳勞保費（公司負擔額），市府是勞基法主管機關竟帶頭犯法。
余信憲抨擊，市政府怎麼會有4個月沒發薪水的事情？這樣等於變相要員工先幫政府代墊薪水，還長達4個月，這樣做法讓人感到非常不可思議。依照勞基法、勞動部規定，工資必須每月按時給付，不得要求員工代墊薪資，政府宣導勞基法多年，沒想到現在帶頭違法的居然是桃園市政府政府，應該替臨時人員投保勞保，並依法負擔65%勞保費「公司額」，卻是員工代墊，還從薪資先扣，嚴重違反勞基法。
勞動局長李賢祥答詢表示，4個月沒發薪水，又從薪水扣除勞保公司負擔額確實違法，會追查原因，市長張善政也認為不該出現這種問題，強調會徹查。
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