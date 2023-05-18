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竹東親子需求增卻無特色公園 議員提3地點爭取建置

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
鄭朝鐘提到，新竹縣內其中待維修的公園有67座，但鄉鎮市的財源不一定能負擔鎮內公園改善，希望縣府積極協助。圖／鄭朝鐘團隊提供
鄭朝鐘提到，新竹縣內其中待維修的公園有67座，但鄉鎮市的財源不一定能負擔鎮內公園改善，希望縣府積極協助。圖／鄭朝鐘團隊提供

新竹縣竹東鎮因竹科帶來許多新進人口，親子休憩的需求也越來越多，新竹縣議員鄭朝鐘今天（18）質詢時指出，新竹縣長楊文科3年前推動22座特色公園，其中16座在竹北，3座在芎林，但竹東鎮卻一座也沒有，且竹東目前有67座公園待維修，但因設施維修經費高，地方的財源恐無法負擔鎮內公園改善，希望縣府來協助。

新科議員鄭朝鐘今天第一次質詢，他指出，竹東是一個大鎮，約維持在9萬6千人左右，新進人口也越來越多，但鎮內卻一座特色公園都沒有，希望爭取竹東鎮內增設特色公園，其中竹東鎮已盤點3處適合地點，包括大鄉里大林段107、108地號、二重里旭光段159地號、二重里旭光段149地號等。

產業發展處長陳偉志表示，縣長在第二任期中，政見已有提到各鄉鎮有適合地點時，都會來設置特色公園。在5月6日時，縣府也已跟竹東鎮長郭遠彰溝通，是否有適合地點可以促成，後續也會將這3個地點和公所交換意見，盡快來促成特色公園。

鄭朝鐘補充，新竹縣其中待維修的公園有67座，很多家長不斷反應，為何公園被封鎖線圍起來，對新竹縣和竹東鎮都是很不好的觀感，但由於鄉鎮市的財源，不一定能負擔鎮內公園改善，希望縣府積極協助，爭取經費來改善維修。

此外，鄭朝鐘也在議會中詢問竹東垃圾暫置場的堆置狀況，並肯定楊文科在過去3年一度清除，不過現今又堆置到8千多噸，且因暫置場就鄰近水源地，近日汛期將近，鄭朝鐘也詢問環保局清運進度、垃圾處理狀況。

新竹縣環保局長朱振群回應，目前委託新竹市和竹南焚化爐代為處理垃圾問題，但因兩座焚化爐因使用年限久，加上歲修等狀況，例如竹南這兩周進場量是0，而新竹市上周總量為175噸（約1天25噸）、本周增加到350噸（約1天50噸）。

朱振群說，新竹市焚化爐年底至明年初又有整改工程，不過他也清楚竹東的垃圾問題，若有量一定馬上處理，目前也在積極尋找其他縣市第二、第三、第四焚化爐協助，不讓竹東堆置量持續成長。

新竹縣議員鄭朝鐘爭取竹東鎮設置特色公園和爭取維修經費。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員鄭朝鐘爭取竹東鎮設置特色公園和爭取維修經費。記者黃羿馨／攝影

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