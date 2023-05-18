快訊

陳歐珀剛道歉…黃國昌轟持續說謊 再爆坐車登記im.B詐團旗下

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比國定古蹟鄭用錫墓還老 竹市這處墓葬登錄歷史建築

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「皇清太學生承志翁林公之墓」墓體概況。圖／竹市府提供
「皇清太學生承志翁林公之墓」墓體概況。圖／竹市府提供

新竹市政府日前召開古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，經文資委員現勘及開會討論後，決議登錄新竹市第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」為歷史建築。文化局說明，「皇清太學生承志翁林公之墓」形制完整，有優美的石雕裝飾，其興建年代更早於竹市的國定古蹟鄭用錫墓1869年，可說是新竹地區代表性的墓葬。

文化局長錢康明說明，新竹市第一公墓為清乾隆年間地方官紳捐地成為義塚，時代更迭，逐漸轉為公墓使用迄今，見證竹塹地區的歷史發展，其「太學生墓」在新竹地區更是少見。

墓主翁林福家族在竹塹地區有諸多貢獻，後代子嗣人才優秀有監生、貢生等，也有經商有成者，更於戴潮春事件發生時保安有功，穩定地方治安，與清代竹塹發展歷史有深厚淵源，歷史意義及價值重大。

錢康明也特別感謝國立清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖、教授李匡悌與其率領的文化資產監看團隊於第一公墓的調查評估中發現該墓葬，墓葬整體保存狀況及完整性佳，墓主清道光十八年（1838年）逝世，墓體於清咸豐壬子年（1852年）重修，墓碑及墓耳由花崗岩製成，另有墓龜、墓桌、左右伸手、屈手、墓埕、拜石、福神等，雕刻精美、形制完整，惟墓碑頂部因遷葬習俗而稍有破損，但不影響其文化資產價值。

「皇清太學生承志翁林公之墓」墓主翁林福為《淡水廳志》記載之人物，竹塹城捐監生，墓碑上尚未題刻原名翁林福，而以太學生「承志」稱之，以昭明其孝子之風。經考究語出《禮記．祭義》：「君子之所為孝者，先意承志，諭父母於道。」翁林公孝心深厚，其父親臥病在床，遂刺指血為文，天天禱告以延父壽，其父病況後竟好轉，眾人均以孝子稱之。後因父親過世太過哀痛，甫辦完喪事便也隨之去世，年三十七（1838年），墓葬於十八尖山。

文化局補充，本案由國立清華大學（人類學研究所邱鴻霖副教授）向本市提報「皇清太學生承志翁林公之墓」為古蹟及歷史建築，受理後依文資法召開文化資產審議會，會議結論為該墓葬具文化資產價值，登錄為本市歷史建築，後續歷史建築的管理維護市府將與國立清華大學合作攜手保存珍貴文化資產，讓市民能更了解竹塹的歷史發展脈絡。

「皇清太學生承志翁林公之墓」左右屈手刻有「典型猶在、俎豆不佻」、「天朝錫命、地府修文」之對聯。圖／竹市府提供
「皇清太學生承志翁林公之墓」左右屈手刻有「典型猶在、俎豆不佻」、「天朝錫命、地府修文」之對聯。圖／竹市府提供
「皇清太學生承志翁林公之墓」墓葬形制完整，除有墓碑墓耳外，亦有墓龜、拜石、伸手、屈手等墓葬結構。圖／竹市府提供
「皇清太學生承志翁林公之墓」墓葬形制完整，除有墓碑墓耳外，亦有墓龜、拜石、伸手、屈手等墓葬結構。圖／竹市府提供

歷史建築 文化資產 新竹 國定古蹟 墓碑

延伸閱讀

疫後去哪兒玩？ 高市府推薦到哈瑪星騎單車「踅古蹟」

眼鏡男尾隨住戶搭電梯 竹市關埔地區大樓貼公告籲小心

天坑案誰把關？ 議員建議比照竹市棒球場案找第三方體檢

竹市敬老愛心卡升級 7月起新增運動中心場地租借服務

相關新聞

打造友善環境 桃園大溪木博館推「易讀」服務

桃園市立大溪木藝生態博物館為推廣友善平權，5月開始推出易讀服務，與心智障礙者社福機構、易讀領域專業學者共同協力完成「一起...

桃園新總圖開館近半年仍傳缺失 這幾天休館拚改善

桃園市立圖書館新總館開館約5個月，參觀人次已突破百萬，不過實際上新總館目前仍是「試營運」階段，先前驗收仍發現部分缺失。在...

議員批兒童節禮物有安全疑慮 桃市府允會把關

桃園市議員余信憲今天中午在議會總質詢指出，4月兒童節有學校送積木，採購前就發生代理商有產品不符合檢驗標準，被經濟部罰款、...

竹東光明路擬蓋高架橋 銜接明星一路以紓解二重埔塞車

位於竹東鎮的光明路貫穿二重埔地區，是當地最重要的聯外道路，更承擔重劃區數千戶住宅出入，但因路幅狹窄、僅雙向單線道，鎮公所...

苗栗火車頭園區首階運營還要再等等 主展區盼明年6月開園

苗栗火車頭園區計畫斥資10億元籌建，第一階段願景館、文創小舖、主題餐廳等工程都已在去年底竣工，台鐵局原本爭取在今年暑假前...

桃市府違法？臨時員工怨遲領4個月薪還代墊勞保 議員轟

桃園市議員余信憲今天在議會總質詢指出，他接到選民陳情表示受僱市府為臨時人員，卻長達4個月沒領到薪水，直到5月才一次入帳，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦