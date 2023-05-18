竹縣提案通學步道改善 林右昌承諾：3校都會做

新竹縣政府向中央提出10件工程，其中8件是10所學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元，內政部長林右昌昨視察其中的關西國小、二重國小和竹北國小現況後，當場承諾3案都會做，並強調中央經費充足，願意支持提案，希望地方能遞出好規畫來改善通學環境；其他7所因全國各縣市都有相關提案，將由營建署依先後順序來審查。

竹縣提出通學步道改善包含山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小（含竹北高中）、二重國小、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東高中及上館國小通學步道建置工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統。縣長楊文科強調，工程目標為建立以人為本的道路空間，改善學生和行人安全。

竹北國小無障礙路線未銜接坡道鋪面、形式未符合無障礙規範，行道樹穴嚴重壓縮人行道可通行空間，最窄約90公分，且有多處不均勻沉陷和損壞情形，影響人行道平整，提案爭取人行道更新改善、新設和道路鋪面更新，讓人車動線分離，並利用校園圍牆退縮增加人行空間，經費約2350萬。

關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性；二重國小則因為人行道未串連、路幅狹窄，期望串連人行空間。

縣府教育局長楊郡慈和竹北市長鄭朝方昨陪林右昌視察竹北國小，校長康靜慧說明學童步行困境後，林右昌除了承諾會做，也建議串連周邊通行環境，家長接送區要夠寬敞，學童過馬路動線、附近號誌、標誌改善等都應納入設計。