快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣提案通學步道改善 林右昌承諾：3校都會做

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹北國小周邊行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，竹縣府教育局提案改善。圖／新竹縣府提供
竹北國小周邊行道樹穴壓縮人行空間，且有多處沉陷及損壞、無障礙坡道未銜接行穿線等狀況，竹縣府教育局提案改善。圖／新竹縣府提供

新竹縣政府向中央提出10件工程，其中8件是10所學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元，內政部長林右昌昨視察其中的關西國小、二重國小和竹北國小現況後，當場承諾3案都會做，並強調中央經費充足，願意支持提案，希望地方能遞出好規畫來改善通學環境；其他7所因全國各縣市都有相關提案，將由營建署依先後順序來審查。

竹縣提出通學步道改善包含山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小（含竹北高中）、二重國小、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、竹東高中及上館國小通學步道建置工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統。縣長楊文科強調，工程目標為建立以人為本的道路空間，改善學生和行人安全。

竹北國小無障礙路線未銜接坡道鋪面、形式未符合無障礙規範，行道樹穴嚴重壓縮人行道可通行空間，最窄約90公分，且有多處不均勻沉陷和損壞情形，影響人行道平整，提案爭取人行道更新改善、新設和道路鋪面更新，讓人車動線分離，並利用校園圍牆退縮增加人行空間，經費約2350萬。

關西國小周邊人行空間不足，提案預計延伸人行空間至校門，增加安全性；二重國小則因為人行道未串連、路幅狹窄，期望串連人行空間。

縣府教育局長楊郡慈和竹北市長鄭朝方昨陪林右昌視察竹北國小，校長康靜慧說明學童步行困境後，林右昌除了承諾會做，也建議串連周邊通行環境，家長接送區要夠寬敞，學童過馬路動線、附近號誌、標誌改善等都應納入設計。

人行道 林右昌 新竹

延伸閱讀

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

林右昌視察竹縣學校步道改善 遭議員飆罵該檢討

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

相關新聞

高虹安首度施政報告 拚棒球場明年開打

新竹市長高虹安市昨天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告目前施政成果，並逐一說明受矚目...

「靜桃」嚴抓飆車 籲中央重罰噪音

桃園市改裝車噪音氾濫挨批「飆車天堂」，市府已預告6月啟動「靜桃計畫」大執法，市長張善政昨表示，熱點路段將納稽查勤務，建議...

蘆竹中福鎘汙染農地荒廢40年 張善政：3階段處理

桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區40多年來農地荒蕪，經整治和解列至今無法復耕，議員張桂綿昨質詢揭露活化使用、農損補助兩頭空和二...

竹縣提案通學步道改善 林右昌承諾：3校都會做

新竹縣政府向中央提出10件工程，其中8件是10所學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元，內政部長林右昌昨視察其中的關西...

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

內政部長林右昌今天到新竹縣視察三所國小的通行步道，並當場允諾這三處的設施經費，林右昌還建議應考量到如何串連周邊通行的環境...

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

內政部長林右昌今天下午與竹北市長鄭朝方一同到新竹縣關西鎮，了解關西國小周邊通學步道改善計畫，鎮公所提出將在老街及中山路施...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦