快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「靜桃」嚴抓飆車 籲中央重罰噪音

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府6月啟動「靜桃計畫」大執法，為了解決改裝車噪音問題，桃園市政府向中央建議修法，希望提高罰則。圖／桃園市環保局提供
桃園市府6月啟動「靜桃計畫」大執法，為了解決改裝車噪音問題，桃園市政府向中央建議修法，希望提高罰則。圖／桃園市環保局提供

桃園市改裝車噪音氾濫挨批「飆車天堂」，市府已預告6月啟動「靜桃計畫」大執法，市長張善政昨表示，熱點路段將納稽查勤務，建議中央修法加強源頭管理、提高罰則，市府環保局則指目前噪音超標只能處1800至3600元罰鍰太輕，已正式發文中央建議修法，並訂定噪音定期回檢機制。

張善政說，桃園目前有12組聲音照相科技執法設備，會以陳情熱點路段優先，機動調整布設，在各區不定期、不定時輪替執法，未來以1區配置3組為目標，今年就採購30組，明年達成建置目標全面執行，另積極向環保署爭取補助，強化科技執法稽查量能。

環保局表示，已發文中央主管機關及立法委員反映，研修訂定機動車輛源頭管理法規及加重違規罰鍰，目前噪音管制法規定在實務上嚇阻作用有限，建議環保署同時加嚴噪音管制標準、訂定噪音車定期回檢機制。

環保局表示，同時也建議交通部將排氣管列為不得變更項目，或變更應經查驗合格並且辦理登記列管；另外建議經濟部標檢局將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免可製造、可販售卻因使用後產生汙染而被環保單位開罰。

噪音 桃園 環保署 飆車族

延伸閱讀

興南國中聽障生手語全國比賽奪冠 獲市長頒贈桃園之光

國民黨提名侯友宜參選總統 張善政：最適合的人選

甩飆車天堂惡名！桃市府籲中央修法重罰改裝車噪音

桃園鎘汙染農地整治完成？議員揭現狀「還是雜草叢生」

相關新聞

高虹安首度施政報告 拚棒球場明年開打

新竹市長高虹安市昨天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告目前施政成果，並逐一說明受矚目...

「靜桃」嚴抓飆車 籲中央重罰噪音

桃園市改裝車噪音氾濫挨批「飆車天堂」，市府已預告6月啟動「靜桃計畫」大執法，市長張善政昨表示，熱點路段將納稽查勤務，建議...

蘆竹中福鎘汙染農地荒廢40年 張善政：3階段處理

桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區40多年來農地荒蕪，經整治和解列至今無法復耕，議員張桂綿昨質詢揭露活化使用、農損補助兩頭空和二...

竹縣提案通學步道改善 林右昌承諾：3校都會做

新竹縣政府向中央提出10件工程，其中8件是10所學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元，內政部長林右昌昨視察其中的關西...

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

內政部長林右昌今天到新竹縣視察三所國小的通行步道，並當場允諾這三處的設施經費，林右昌還建議應考量到如何串連周邊通行的環境...

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

內政部長林右昌今天下午與竹北市長鄭朝方一同到新竹縣關西鎮，了解關西國小周邊通學步道改善計畫，鎮公所提出將在老街及中山路施...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦