「靜桃」嚴抓飆車 籲中央重罰噪音

桃園市改裝車噪音氾濫挨批「飆車天堂」，市府已預告6月啟動「靜桃計畫」大執法，市長張善政昨表示，熱點路段將納稽查勤務，建議中央修法加強源頭管理、提高罰則，市府環保局則指目前噪音超標只能處1800至3600元罰鍰太輕，已正式發文中央建議修法，並訂定噪音定期回檢機制。

張善政說，桃園目前有12組聲音照相科技執法設備，會以陳情熱點路段優先，機動調整布設，在各區不定期、不定時輪替執法，未來以1區配置3組為目標，今年就採購30組，明年達成建置目標全面執行，另積極向環保署爭取補助，強化科技執法稽查量能。

環保局表示，已發文中央主管機關及立法委員反映，研修訂定機動車輛源頭管理法規及加重違規罰鍰，目前噪音管制法規定在實務上嚇阻作用有限，建議環保署同時加嚴噪音管制標準、訂定噪音車定期回檢機制。

環保局表示，同時也建議交通部將排氣管列為不得變更項目，或變更應經查驗合格並且辦理登記列管；另外建議經濟部標檢局將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免可製造、可販售卻因使用後產生汙染而被環保單位開罰。