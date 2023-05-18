高虹安首度施政報告 拚棒球場明年開打

新竹市長高虹安市昨天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告目前施政成果，並逐一說明受矚目的新竹市重大工程進度，針對新竹棒球場案，高虹安表示，將以切溝或全面翻新評估改善優化，「期盼2024年球季能夠開打」。

高虹安強調，市府5月進行市立棒球場排水改善暨檢測工程，將朝提升至符合辦理WBC或類似國際賽事等級努力，包括場地排水性能及相關工程如植生、回填、土壤級配、澆灌和養護等，將以切溝或全面翻新方式評估改善優化。

南寮運動公園足球場、兒童探索館、西大路地下道、停七停車場、南寮風箏賽場及大坪頂永恆之丘等工程，也將持續檢核並釐清缺失，改善問題痛點同時建立制度讓工程順利進行，攜手打造「健康安心」的幸福城市。

高虹安表示，上任5個多月，市府團隊秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘畫「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，以穩健有計畫的步伐，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。

國民黨團總召陳慶齡與發言人吳旭豐說，高虹安報告中規中矩「勉強及格」，上任140天難有政績，前市府爛尾工程多，要盡速處理，「若有藏汙納垢之處要勇敢講出來」供民眾檢視。

民進黨團總召陳建名批評，報告內容多數為各單位既有業務，缺乏整體城市發展願景，檢討前朝公共工程卻無視滾動調整的常態，角色錯亂像立委，把城市建設當政治籌碼，表現荒腔走板不及格。

時力黨團總召林彥甫肯定高虹安推動園區及校園周邊交通改善、實施代理教師全年聘期及提高營養午餐費，呼籲盡快將待興建或停擺的工程招標出去，必要時修正設計以符實際需求、節省公帑和縮短工時。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋打85分，期許未來表現更好。他說，施政報告多為延續性政策很正常，民進黨團「雞蛋裡生骨頭」令人無法苟同。