快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安首度施政報告 拚棒球場明年開打

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（中）昨首度施政報告表示，希望新竹棒球場2024年球季開打。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（中）昨首度施政報告表示，希望新竹棒球場2024年球季開打。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安市昨天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告目前施政成果，並逐一說明受矚目的新竹市重大工程進度，針對新竹棒球場案，高虹安表示，將以切溝或全面翻新評估改善優化，「期盼2024年球季能夠開打」。

高虹安強調，市府5月進行市立棒球場排水改善暨檢測工程，將朝提升至符合辦理WBC或類似國際賽事等級努力，包括場地排水性能及相關工程如植生、回填、土壤級配、澆灌和養護等，將以切溝或全面翻新方式評估改善優化。

南寮運動公園足球場、兒童探索館、西大路地下道、停七停車場、南寮風箏賽場及大坪頂永恆之丘等工程，也將持續檢核並釐清缺失，改善問題痛點同時建立制度讓工程順利進行，攜手打造「健康安心」的幸福城市。

高虹安表示，上任5個多月，市府團隊秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘畫「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，以穩健有計畫的步伐，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。

國民黨團總召陳慶齡與發言人吳旭豐說，高虹安報告中規中矩「勉強及格」，上任140天難有政績，前市府爛尾工程多，要盡速處理，「若有藏汙納垢之處要勇敢講出來」供民眾檢視。

民進黨團總召陳建名批評，報告內容多數為各單位既有業務，缺乏整體城市發展願景，檢討前朝公共工程卻無視滾動調整的常態，角色錯亂像立委，把城市建設當政治籌碼，表現荒腔走板不及格。

時力黨團總召林彥甫肯定高虹安推動園區及校園周邊交通改善、實施代理教師全年聘期及提高營養午餐費，呼籲盡快將待興建或停擺的工程招標出去，必要時修正設計以符實際需求、節省公帑和縮短工時。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋打85分，期許未來表現更好。他說，施政報告多為延續性政策很正常，民進黨團「雞蛋裡生骨頭」令人無法苟同。

高虹安 願景

延伸閱讀

高虹安上任首赴市議會施政報告 4黨團看法出爐

國民黨擬徵召侯友宜選總統 高虹安：覺得有點怪

高虹安首赴議會施政報告 談新竹棒球場「盼明年開打」

國民黨傳將徵召侯友宜選總統 高虹安：看不懂遊戲規則

相關新聞

高虹安首度施政報告 拚棒球場明年開打

新竹市長高虹安市昨天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告目前施政成果，並逐一說明受矚目...

「靜桃」嚴抓飆車 籲中央重罰噪音

桃園市改裝車噪音氾濫挨批「飆車天堂」，市府已預告6月啟動「靜桃計畫」大執法，市長張善政昨表示，熱點路段將納稽查勤務，建議...

蘆竹中福鎘汙染農地荒廢40年 張善政：3階段處理

桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區40多年來農地荒蕪，經整治和解列至今無法復耕，議員張桂綿昨質詢揭露活化使用、農損補助兩頭空和二...

竹縣提案通學步道改善 林右昌承諾：3校都會做

新竹縣政府向中央提出10件工程，其中8件是10所學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬元，內政部長林右昌昨視察其中的關西...

林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持

內政部長林右昌今天到新竹縣視察三所國小的通行步道，並當場允諾這三處的設施經費，林右昌還建議應考量到如何串連周邊通行的環境...

林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

內政部長林右昌今天下午與竹北市長鄭朝方一同到新竹縣關西鎮，了解關西國小周邊通學步道改善計畫，鎮公所提出將在老街及中山路施...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦