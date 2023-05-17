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林右昌視察竹縣三國小通行步道 阿莎力說經費都支持
內政部長林右昌今天到新竹縣視察三所國小的通行步道，並當場允諾這三處的設施經費，林右昌還建議應考量到如何串連周邊通行的環境，家長的接送區要夠寬敞，學童過馬路的動線，附近的號誌、標誌改善等，他阿莎力地說「經費是充足的，我們都願意支持，希望地方能遞出好的規劃來改善。」
林右昌今天下午到竹北國小視察，校長康靜慧在旁談到國小正面臨的困境，包含竹北國小無障礙路線未銜接坡道鋪面、形式未符合無障礙規範，以及行道樹穴嚴重壓縮人行道可通行空間，且有多處不均勻沉陷和損壞情形，影響人行道的平整性。
這次希望能改善舊有人行道更新改善、新設人行道和道路鋪面更新，預計所需經費約2350萬元。竹北市長鄭朝方表示，過往大多著重竹北市新興的東區，如今已整理的不錯，反而老舊的老城區需要好好盤整，竹北國小面臨到人車爭道，要改善建置對老城區來說，難度較高，市公所會堅持來做。第二階段期望能接到義民中學、竹北市公所等區，打通老城區的人行道來提升居民的生活。
新竹縣府教育局長楊郡慈表示，校園圍牆內縮是友善的通學步道施作辦法，也兼顧路權，感謝中央前來協助縣內。
林右昌表示，中央有50億的預算，希望能改善環境，今天視察的這三案，中央都願意支持，但要考慮到串接周邊通行的環境，家長的接送區要夠寬敞，以及學童過馬路的動線等，建議再思考如何做更好的串連，相信中央都會支持。
竹縣府這次彙整各公所、機關意見，向行政院核定的「校園周邊暨行車道路安全道路改善計畫」提案，截至4月底，縣府已提案10件工程，包含1件路口改善、1件現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，及8件（10所）學校通學步道改善，總金額約為2億2百萬。林右昌回應，針對這些計畫案，各縣市提出的計畫很多，且有前後順序，營建署會逐一審查。
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