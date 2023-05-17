林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

內政部長林右昌今天下午與竹北市長鄭朝方一同到新竹縣關西鎮，了解關西國小周邊通學步道改善計畫，鎮公所提出將在老街及中山路施作人行道改善，林右昌則建議應該擴大人行道範圍，同時加碼將國小旁的北平公園納入規畫，推動興建特色公園。

關西鎮長陳光彩表示，目前關西國小周邊只有老街設有人行道，但並未延伸至校門，且人行道沿路有電桿、變電箱，使得行人通行困難，甚至被迫走上馬路，初步構想是在關西國小周邊做人行道銜接，讓學生上下學有安全的通學空間。

林右昌表示，內政部全力支持關西國小通學步道改善，不過依照他擔任基隆市長的經驗，建議通學步道擴大施作，包含北平路及中央街都應納入通學步道設置，同時國小旁有處北平公園，也一併納入規畫編列設計預算。

林右昌指出，關西國小旁的北平公園雖尚未徵收土地，不過未來若完成規畫設計，內政部會再來補助公園建設款，希望建設成特色公園，讓關西市區有處好的公園，同時也可考慮將公園及國小操場進一步整合。