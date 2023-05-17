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林右昌視察關西國小通學步道 宣布加碼推動特色公園

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
內政部長林右昌（右）與竹北市長鄭朝方（左）一同到關西國小了解通學步道改善計畫。記者巫鴻瑋／攝影
內政部長林右昌（右）與竹北市長鄭朝方（左）一同到關西國小了解通學步道改善計畫。記者巫鴻瑋／攝影

內政部林右昌今天下午與竹北市長鄭朝方一同到新竹縣關西鎮，了解關西國小周邊通學步道改善計畫，鎮公所提出將在老街及中山路施作人行道改善，林右昌則建議應該擴大人行道範圍，同時加碼將國小旁的北平公園納入規畫，推動興建特色公園。

關西鎮長陳光彩表示，目前關西國小周邊只有老街設有人行道，但並未延伸至校門，且人行道沿路有電桿、變電箱，使得行人通行困難，甚至被迫走上馬路，初步構想是在關西國小周邊做人行道銜接，讓學生上下學有安全的通學空間。

林右昌表示，內政部全力支持關西國小通學步道改善，不過依照他擔任基隆市長的經驗，建議通學步道擴大施作，包含北平路及中央街都應納入通學步道設置，同時國小旁有處北平公園，也一併納入規畫編列設計預算。

林右昌指出，關西國小旁的北平公園雖尚未徵收土地，不過未來若完成規畫設計，內政部會再來補助公園建設款，希望建設成特色公園，讓關西市區有處好的公園，同時也可考慮將公園及國小操場進一步整合。

鄭朝方表示，透過通學步道串連公園與校園將對當地生活帶來很大的轉變，希望透過中央的挹注能夠讓關西國小成為核心、關西成為步行小鎮，更期待竹北市與關西鎮能夠城鄉共好，互相借鑑經驗，未來竹北在設計通學步道時也會一併將周邊設施納入規畫。

關西國小校門並未設置人行道，因此鎮公所將蓋人行道銜接周邊既有人行道，作為學童上下學通學路線。記者巫鴻瑋／攝影
關西國小校門並未設置人行道，因此鎮公所將蓋人行道銜接周邊既有人行道，作為學童上下學通學路線。記者巫鴻瑋／攝影
關西國小旁的老街雖有人行道，但路幅狹窄導致行人通行不便，將在此次工程中獲得改善。記者巫鴻瑋／攝影
關西國小旁的老街雖有人行道，但路幅狹窄導致行人通行不便，將在此次工程中獲得改善。記者巫鴻瑋／攝影

林右昌 鄭朝方 內政部 新竹

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