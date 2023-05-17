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林右昌視察竹縣學校步道改善 遭議員飆罵該檢討

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣議員林昭錡指著內政部長林右昌飆罵，要林右昌好好檢討。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣議員林昭錡指著內政部長林右昌飆罵，要林右昌好好檢討。記者巫鴻瑋／攝影

內政部林右昌今天南下新竹縣，到關西、竹東及竹北分別視察3所國小周邊通學步道改善計畫，但在第二站竹東二重國小時，原本會議場面還高興宣布內政部全力支持、鼓掌通過，新竹縣議員林昭錡卻突然站起身，指著林右昌大罵，怒嗆中央撥給地方的工程預算減少卻還洋洋得意，要林右昌好好檢討。

林右昌遭飆罵5分鐘後尷尬回應，應該是地方議員對於工程計畫有所誤會，中央並沒有減少工程預算；營建署道路工程組主任王錫銘解釋，之前竹東鎮公所呈報的計畫案預算為5000萬元，但並未通過，這次是營建署到計畫案設計階段，依照實際工程需求來編列預算。

林昭錡會如此不滿，是因這次營建署通過二重國小周邊通學步道改善計畫2458萬元預算，比2年前，前任竹東鎮長張順朋任內向中央呈報的改善計畫案預算5019萬元大幅縮水近一半。

林昭錡指出，近年營建成本大幅上漲，預算被砍半如何能做好改善工程，質疑內政部是否看不起地方，大罵林右昌不重視竹東二重埔，更怒嗆竹科、工研院就在旁邊，卻沒有為二重埔帶來益處「生蛋沒有，整天只有拉大便」。

林昭錡不滿，二重國小校地是他林氏家族捐地蓋校而成，如今周邊道路要改善卻被砍預算，他要求內政部應該支持興建二重埔外環道，在二重國小後門興建永久道路，滿足地方交通需求。

林右昌 內政部 新竹

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