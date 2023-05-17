眼鏡男尾隨住戶搭電梯 竹市關埔地區大樓貼公告籲小心

新竹市關埔地區社區大樓林立，近日多個社區管理中心貼出公告表示，近日有1名戴著眼鏡的不明男子會冒充住戶裝熟，還會尾隨住戶搭電梯上樓，「動機不純」，呼籲住戶多加留意。新竹市警方表示並未接到報案，但將加強夜間巡邏、盤查可疑人士。

近日包括新竹市慈雲路、龍山東路一帶的東方明珠社區管理委員會、興世代社區管理中心都在大樓貼出公告與監視器截圖，畫面為一名戴著眼鏡的中年男子進入社區活動的影像，表示此人闖入很多社區，會冒充住戶裝熟、尾隨住戶坐電梯意圖不明及動機不純。

公告都提到請住戶「留意此人」，管理中心已要求早、夜班保全針對按門鈴進入社區的人員嚴格監視，也希望住戶多加留意跟隨刷卡進入社區的不明人士。

埔頂里長何芝寧表示，昨天也有接到相關訊息，里民們都不清楚該名男子身分與尾隨住戶目的，由於關埔地區孩童很多，家長較為擔心該名男子恐造成孩童危險，也擔心是否會有暗藏刀械或是精神異常等狀況，已協助轉發公告，也請警方加強巡邏。