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機捷遺失物處理中心搬家 5月27日至5月28日暫停服務

中央社／ 桃園17日電

桃園大眾捷運公司今天表示，機捷設在A1台北車站的遺失物處理中心，29日將遷到A11坑口站繼續服務乘客，因應搬遷作業的進行，台北車站遺失物處理中心27日、28日暫停服務。

桃捷公司發布新聞稿表示，機場捷運線原本設置在A1台北車站的遺失物處理中心，29日起將遷到A11坑口站，坑口站是機捷和預計115年營運的桃園捷運綠線G32站交會的轉乘站，遺失物處理中心搬遷到坑口站可提升2條捷運線的服務，免除乘客遠赴台北車站領取遺失物的耗時不便。

桃捷公司說，因應搬遷作業進行，台北車站遺失物處理中心預計在27日、28日暫停服務，旅客有需求請提前洽詢，或在29日後，到桃園機場捷運線A11坑口站新搬遷的遺失物處理中心領取。

桃捷公司指出，遺失物處理中心的營運時間，是每天 中午12時到晚間8時。

機場捷運 台北車站 桃園機場

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