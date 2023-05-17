全台首座海洋創客學校揭牌 鍾東錦：盼吸引更多遊客

苗栗縣政府積極輔導、運用竹南鎮「假日之森」舊海防軍事基地，換裝成立全台第一座「海洋創客學校」，今天由縣長鍾東錦主持揭牌儀式，正式對外營運，鍾鼓勵創業青年發揮專長、結合海洋資源，吸引更多遊客享受海洋風情。

縣府勞青處指出，海洋青年創業基地專門為創業者提供場地和資源的平台，今年度將以海洋青年創業與海洋休閒運動技能為主題，分別開設創業課程共12堂，培育在地有意願投入海洋產業的青年子弟，並開設主題工作坊供民眾參與，暑假也規畫舉辦衝浪大賽及創意市集。

今年度海洋青創基地新進駐了許多青年商家，包含「wave yard風箏衝浪」、「海癮咖啡」、「夕食食品」、「張生張太捲的製造所」、「Photo light 森海攝影 studio」等青年商家，並將整個基地外牆重新設計彩繪，用童趣文青的假日之森在地特色構成牆面，吸引遊客前往參觀，並結合進駐廠商自有專業開發創新體驗，打造竹南新地標。

而海洋創客學校同時也是創客共享空間，可提供青年進駐團隊及各式單位團體預約辦理各式展覽、課程、工作坊等，同時提供竹南地區一個公共展演空間。

鍾東錦則表示，苗栗擁有長達50公里的海岸線，應該善用海洋資源和推展海洋觀光，青創基地有衝浪等特色，一直是國人踏浪聖地，更吸引外國遊客，而昔日的海防重地改裝成年輕人創業發展基地，能夠為青年創業者提供更多的機會和可能性，希望能夠吸引更多人前來苗栗創業，同時促進經濟發展和產業升級，縣府一定會給予更好的輔導，關心年輕人的未來。