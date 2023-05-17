高虹安上任首赴市議會施政報告 4黨團看法出爐

新竹市長高虹安去年底上任後於今天首度赴議會施政報告，約1個小時結束。市議會4個黨團對高的報告有褒有貶，國民黨團認為高虹安仍未說清楚爛尾工程如何處理，民進黨團則批評高虹安將城市建設當作政治籌碼，時代力量雖肯定交通與教育政見，但仍盼高虹安走出前市府陰霾，新聯線政團則打85分，期許高未來有更好表現。

國民黨團總召陳慶齡與發言人吳旭豐表示，高虹安首次施政報告中規中矩，「黨團認為勉強及格」，確實才上任140天難有自己的政績，多為延續前市府工程與政策，但也認為今天的報告內容多為談論市政願景，針對市民在意的重大工程較少著墨與說明。

「前市府爛尾工程那麼多，要盡速處理。」陳慶齡與吳旭豐都認為，工程經費都是民脂民膏，但新竹市許多公共工程面臨停工等狀況，高虹安應該在施政報告時完整且清楚的說明，「若有藏汙納垢之處就要勇敢講出來」，有何疏失供民眾檢視。

民進黨黨團總召陳建名則批評，高虹安首次的施政報告姍姍來遲，是刻意壓縮議會開議時間，報告內容除了花錢撒幣等津貼外，多數為各級單位原先既有的業務內容，長達1小時的看稿演出，避談選舉期間所開的政策支票，也缺乏整體的城市發展願景。

陳建名還說，高虹安花了大半時間，在檢討所謂前朝的公共工程，無視公共工程過程中滾動調整的常態，角色錯亂的她依然像監督立委，把城市建設當作政治籌碼，這種初次施政報告荒腔走板的表現，民眾看在眼裡，而民進黨團只能給予不及格的分數。

時代力量議會黨團總召林彥甫則對於高虹安上任後，推動園區及校園周邊交通改善、實施代理教師全年聘期及提高營養午餐費給予肯定。議員、里鄰長也較有機會將第一線的問題和建議反映給新府，並與局處首長進行交流，將有助於市政的規畫和發展。

不過林彥甫也認為，新竹市民期待高虹安市長能為新竹市帶來改變，而非細數公共建設缺失，因此呼籲高市長應盡早擺脫前朝的陰霾，盡快將待興建或停擺的工程招標出去，必要時修正華而不實的設計，以符合實際使用需求，同時節省公帑、縮短工時。

新聯線政團總召、民眾黨議員李國璋給高虹安打85分，他說，第一次施政報告當然無法盡善盡美演出，也希望市長多留意小細節，尤其市府團隊準備資料必須要嚴密審核後提供，昨天就發生教育處漏列一整頁資料的情況，不管是誰執政都不該發生。

李國璋也認為，施政報告多為延續性政策很正常，前市長林智堅首次上任也是如此，他還反嗆民進黨團在高虹安挖大秘寶時，要高不能切割，但延續前市府政策時卻又換張嘴臉批評不該都是延續性政策，明顯是在「雞蛋裡生骨頭」，令人無法苟同。