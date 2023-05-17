甩飆車天堂惡名！桃市府籲中央修法重罰改裝車噪音

桃園改裝車噪音氾濫，多名議員批評宛如「飆車天堂」，市府已預告6月將啟動「靜桃計畫」大執法。市長張善政今天在市政總質詢時答詢表示，會將熱點路段納入稽查勤務，並建議中央修法加強源頭管理、提高罰則。市府環保局下午表示，目前噪音超標只能處1800至3600元罰鍰，罰則太輕，因此已正式發文中央建議修法，並訂定噪音定期回檢機制。

為解決改裝車噪音問題，市府預計6月啟動跨局處「靜桃計畫」大執法專案，由環境保護局、警察局、經濟發展局組成聯合稽查取締小組，針對全市約50處噪音車陳情熱點路段及120家改裝車行加強列管稽查。

張善政表示，桃園目前共有12組聲音照相科技執法設備，會以陳情熱點路段優先，機動調整布設點位，在各區不定期、不定時輪替執法位置，未來以1區配置3組設備為目標，預計今年採購30組設備，明年達成建置目標、全面執行，也會積極向環保署爭取設備補助，強化科技執法稽查量能。

環保局表示，已發文中央主管機關及立法委員反映，研修訂定機動車輛源頭管理法規及加重違規罰鍰，目前噪音管制法規定，機動車輛噪音超標只能處1800至3600元罰鍰，罰則太輕，實務上嚇阻作用有限，建議環保署同時加嚴噪音管制標準、訂定噪音車定期回檢機制，嚇阻違規。

環保局表示，市府已發文交通部，建議將排氣管列為不得變更項目，或變更應經查驗合格並辦理登記列管，也呼籲經濟部標檢局將改裝部品納入商品檢驗與管制，避免可製造、可販售卻因使用後產生汙染而被環保單位開罰。