遏止農地違章！竹縣府祭鐵腕 今再強拆湖口2案

新竹縣政府為遏止農地工廠（倉庫）違章歪風猖獗，鎖定拆除湖口鄉5處違章，第一、二案順利拆除後，今天縣府工務處會同相關單位前往第三、四案農地違章執行強拆，第三案地主已自行拆除，第四案則未自行拆除且有堆置廢棄物情形，工務處下令斷水斷電並拆除至不堪使用，呼籲地主盡速依法清除廢棄物，並自行拆除剩餘違章建物，縣府將持續追蹤。

工務處說明，第三案違章鐵皮工廠位於長嶺路一處，佔地約2500平方公尺，今日到場發現地主自行拆除，雖然剩餘部分鋼構骨架及貨物層架，為確保不會再營運，也下達強拆作業，將部分鋼構拆除，經工務處查驗及斷水斷電後，該處已不堪使用，但要求地主今天全數自行拆除，後續縣府會持續追蹤。

第四案鐵皮工廠位於湖中路一處，佔地約1000平方公尺，為連棟倉庫，建置7年多，現場並未自拆，工務處當場斷水斷電，並強拆至不堪使用，但其中3處因堆置廢棄物，目前因違反廢棄物清理法，已由新竹縣政府環保局移送地檢署偵辦並由地院審理中。環保局依廢棄物清理法第71條規定命土地所有人清理現場廢棄物，縣府日後追蹤將依法拆除。

工務處指出，目前湖口鎖定農地違章剩1處，預計下周執行拆除，對公然挑戰公權力的業者，縣府會持續強制拆除作為，未來針對新豐、竹北及寶山等地區的農地違章，依經費及輕重緩急，將陸續強制拆除，呼籲所有業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再破壞農地。

工務處已請各公所加強農地巡查並定期查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行，維護民眾生命財產及公共安全。