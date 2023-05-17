尋找童年回憶 童年故事拼布展在苗栗展出

苗栗縣文化觀光局今天起在第一展覽室推出「童年故事」藝術拼布展，呈現純手縫藝術拼布作品的特色，展出作品逾半以童年為創作主題，盼欣賞者在其中找到共鳴。

文觀局指出，這次展出至6月4日止，由林幸珍纖維藝術工作室策劃，展出的純手縫藝術拼布作品來自全國各地的創作者，盼透過展出讓民眾了解藝術拼布與一般傳統拼布不同之處，拼布愛好者可細細品味每位作家針距的溫度，還有不同媒材呈現的創作效果。

展出的拼布作品共72件，其中以童年為創作主題的有40件；每個人都有童年回憶，小時候騎的腳踏車、玩的木馬、家門口的那棵大樹、學校圍牆旁盛開的花朵、陪伴的寵物，包括自己、孩子、家人的回憶，無論喜怒哀樂，希望觀眾在作品中都能找到共鳴。

文觀局表示，其中3件大型集合創作「蝴蝶園」、「時來運轉」及「針線花園」，每幅都由約20名拼布藝術家合作縫製，將台灣環境生態用布片展現，縫進對環境的祝福，曾多次受邀到美國、法國等國際拼布展展出，這次在童年故事藝術拼布展一同亮相，歡迎大家把握機會欣賞。相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁或文觀局網站查詢。