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賴清德政大反問學生有無注意房價降？牛煦庭：下台反省

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
牛煦庭在臉書批賴清德在政大和學生座談，指房價正在降的說法是「連最基本的事實面都站不住腳」。圖／牛煦庭臉書
牛煦庭在臉書批賴清德在政大和學生座談，指房價正在降的說法是「連最基本的事實面都站不住腳」。圖／牛煦庭臉書

桃園市議員牛煦庭獲得國民黨提名參選立委，今天在臉書評論賴清德昨天在政大一場座談會，牛煦庭一開頭就諷刺賴清德、民進黨「請注意了！房價正在降。懷疑嗎？（民進）黨說房價在降，就是降，問了還怎麼信賴台灣」？

牛煦庭說，賴清德副總統昨晚到他的母校政治大學與青年座談，有位政大法研所學生問「很多建商與政府勾結很深」，政府蓋社會住宅，會跟建商搶生意，若有機會當上台灣的領導者，是否有魄力對建商或房價做政策性壓制，遏止投資客？

結果，賴清德反問學生：你有沒有注意到房價現在在降？

牛煦庭說，賴的回答引發輿論炸鍋，各大論壇罵了一整夜，「因為這句話，連最基本的事實面，都站不住腳」。以桃園市的歷年房屋平均單價來看，自2019年每坪21.27萬元，到今年5月漲到每坪30.86萬元，短短4年，房價漲幅高達45%，桃園市絕大多數的青年再怎麼努力賺錢，都追不上房價飆漲的速度。

牛表示，平心而論，不能說民進黨政府沒有試著解決高房價，但即便平均地權條例通過，內政部推出「住宅政策三支箭」，房價依舊高不可攀，桃園市青埔重劃區及龜山、蘆竹區，漲勢依然不止。不知道是什麼樣的幕僚，誤導賴的認知？民進黨連上漲和下降都搞不清楚，還是下台反省比較好。

牛煦庭 桃園 賴清德

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