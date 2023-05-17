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桃園鎘汙染農地整治完成？議員揭現狀「還是雜草叢生」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區數十年來農地荒蕪，至今無法復耕。圖／張桂綿提供
桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區數十年來農地荒蕪，至今無法復耕。圖／張桂綿提供

桃園市蘆竹區中福鎘汙染地區數十年來農地荒蕪，無法復耕。議員張桂綿今天直言，雖然全市列管土地汙染場址已全部解列完成，現況卻是荒煙蔓草，由於第二代農夫離農已久，無法取得農用證明，也衍生土地繼承問題，呼籲市府提供輔導，或將土地活化運用。市長張善政認為，土地荒廢是浪費資源，承諾將分3階段處理。

張桂綿表示，1977年蘆竹中福地區爆發鎘汙染事件，從1982年到1988年市府針對汙染區域的農地畫定休耕地區，總計面積約83公頃，雖然環保單位投入整治，也全部解除列管，但現在仍無法復耕，大片土地雜草叢生、夾雜大量石塊、紅火蟻遍地肆虐，土壤肥沃力遭受嚴重破壞，除了翻土整地困難，土質也影響農作物生長，無法達到農用標準，此外原有灌溉水路因40年未使用，也已無法蓄水種植。

張桂綿也提到，汙染區強制休耕期間，政府每年每公頃核給專案補助9萬元，解除列管後特別補助金就取消，一切回歸休耕獎勵金補助辦法，但因全年兩期均無法復耕，不符合領取休耕獎勵金標準，導致農作物減損補助兩頭空。

張桂綿說，汙染區休耕超過40年，第一代老農均已年邁或日漸凋零，第二代離農已久，後繼無農耕人力，也因無法取得農用證明，衍生土地相關問題；建議農業局盤點現況無法復耕土地，並協調環保局、地政局及農田水利署等單位，就現況提供必要的協助與輔導，達到土地農用的目標，若土地無法農用，也應活化運用，「不要讓農民們成為工業汙染下的犧牲者。」

「這塊土地荒廢在那邊，也是浪費資源。」張善政當場承諾會分3階段處理，首先請環保局確認土壤是否還能農耕，若還有運用可能性，要了解種植什麼作物比較妥當；若不能農用，將請都發局和地政重新盤點都市計畫，了解是否能改為工業區或其他用途。

環保局長陳世偉表示，中福鎘汙染土地雖已解裂，但因肥力大幅降低，不建議農用，過去縣府時代曾考慮土地活化再運用，後續也將和相關局處詳細研議。

張善政 農地 紅火蟻

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