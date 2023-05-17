39小時大停水剛過 桃園、新北近23萬戶6月停水至少2天

桃園市39萬戶大停水39小時剛結束，又傳出配合捷運綠線工程，新北市、桃園市北區合計近23萬戶，6月12日也要停水超過36小時，市政府和台水公司還在研議相關應變措施。

桃園市捷運工程局表示，因辦理捷運綠線G06站（介壽路、介新街口地下化）連續壁工程，施工範圍地下有1200公釐口徑的自來水管線必須遷移，預計6月12、13日（周一、二）停水配合施工，停水區域最長可能停水36小時，這段管線新北用戶在管線末端，停水甚至會超過40小時，目前還在討論配套，包括恢復供水後先讓水通至管尾，避免管線後端停水太久，降低不便。

自來水公司配合捷運綠線施工，6月12、13日辦理桃園區介壽路1200公釐管線臨遷工程，停水用戶數達22萬8327戶，其中6萬1203戶在新北市，16萬7124戶在桃園市。