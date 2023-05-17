高虹安首赴議會施政報告 談新竹棒球場「盼明年開打」

新竹市長高虹安市今天首度赴市議會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景報告上任以來的施政成果，其中，受矚目的新竹市重大工程，高虹安逐一說明進度，針對新竹棒球場案表示將以切溝或全面翻新評估改善優化，「期盼2024年球季能夠開打。」

高虹安今在施政報告指出，她上任5個多月市府團隊秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，擘畫「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略，將以穩健有計畫的步伐，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。

針對選舉期間提出的「0-6歲市府養」，高虹安說，已規畫7大政策包含「祝你好孕凍卵補助」補助25到40歲女性凍卵相關費用，最高可達3.1萬元，以及好孕專車免排富福利升級、臨托延長夜間假日、托育補助加碼等，目標打造「老幼共好」幸福城市。

新竹市近年就學人口成長逐步攀升，高虹安說，教育是家長、師生們非常關心的議題，市府將逐步推動「新竹好學」教育目標，已擬定8大政策，包含改善學區劃分推動就近入學，以及建置智慧校園推動數位教學、校校均質計畫並將推安心通學專車等。

高虹安在報告中也提到「交通暢行」重要性，因為交通問題困擾竹市數十年，她上任後立即成立交通改善小組並親自擔任召集人，專案討論交通瓶頸問題，紓解園區路廊交通困境、檢討易肇事路口，今年也將與桃園市、新竹縣及苗栗縣攜手合作推出「桃竹竹苗生活圈通勤月票，希望能發揮舒緩交通壅塞效果。

另針對產業創新活絡舊城區、推動青年委員會改制、多元措施協助就業與創業、推展智慧交通服務、區域治理、環境永續與防災等施政策略說明階段性工作與成果。她也透露正在規畫「新竹通數位市民整合服務計畫」，打造專屬APP，透過數位身分識別及驗證機制，讓市民一機在手，就能獲得即時且專屬的多元市政服務。

針對新竹市備受關注的重大工程，高虹安強調，針對新竹市立棒球場案，市府預計5月進行排水改善暨檢測工程，將朝提升至符合辦理WBC或類似國際賽事等級的場地排水性能及相關工程，如植生、回填、土壤級配、澆灌、養護等，未來將以切溝或全面翻新方式評估改善優化，期待2024年球季能順利開打。