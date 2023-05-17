加強石虎生態調查 通宵電廠345kV電纜地下化環差通過

為確保夏季供電無虞及配合通霄電廠第一期更新擴建，台電公司興建「通霄345kV超高壓輸電線路」，因應地方訴求及改善通宵市區周遭景觀，台電欲將通宵端#1至#4架空輸電線路改地下電纜方式施設，並新設1座連接站；環委要求加強生態調查及研擬石虎衝擊減輕對策、植栽移補植計畫，本案建議修正通過。

苗栗通霄電廠2019年完成第1期3部天然氣機組更新計畫，發電裝置容量從185萬瓩增至375萬瓩，隨著機組陸續併入電力系統，台電同年先完成161kV輸電線路升級，隔年再進行345kV輸電線路工程。

環保署今召開「通霄電廠更新擴建及既有四至六號機組葉片改善計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。

台電說明，原先輸電線路路徑規畫以一路2回345kV線，由通霄電廠設置的345kV開關廠往東引出至義和開閉鎖，再引入峨眉至后里345kV超高壓變電所，路徑經過通霄鎮、三義鄉、銅鑼鄉及大湖鄉等4個鄉鎮，輸電線路長約30公里、鐵塔做數約71座，全程採用架空方式。

台電表示，因應地方鄉親訴求，欲將本計畫輸電線路（345kV通宵至義和線）通宵端#1至#4架空輸電線路，改採地下電纜方式施設，並新設1座連接站鐵塔供地下輸電線轉架空，再銜接既設架空線路，地下化電纜長約1.5公里，部分線路施設將利用通霄溪堤防工程的預留電纜涵洞，以減輕地下化工程對環境的影響。

台電指出，地下電纜路線自通霄電廠內的#1連接站為起點，沿通宵溪右岸設置並穿越通霄溪至左岸堤內設置#4連接站為終點，本工程主要以「推管」方式施作，深度約3至11公尺、直徑約2.8公尺，並設置深約10公尺的工作井以銜接使用通霄溪堤防延長工程的預留電纜涵洞，因此線路鋪設無需明挖施作。

動物生態調查部分，台電表示，依照去年第一至四季鄰近區域生態調查資料，已在通宵至義和345kV輸線路自然度較高的銅鑼二段處設置2處自動相機，蝙蝠調查則使用超音波偵測器於黃昏及夜間沿線調查時使用；台電強調，本次變更對於周遭環境的影響甚微，但可改善通霄市區周邊景觀，對市容環境屬正面影響。

環委指出，本案附近有很多開發案均調查發現有石虎出沒情況，本案雖離石虎重要棲地活動區較遠，但應仍在潛在棲地範圍，要求開發單位應搜集周遭石虎既有資料加以套疊本案區位，並布設自動相機來釐清對石虎的衝擊並研擬減輕對策；同時，也要加強其他生態調查及標示如保育類動物石虎、穿山甲、藍腹鷴等位置，並區分衝擊區或對照區。

有環委表示，開發單位需加強施工期間運輸車輛交通安全維護計畫、禁止施工車輛於路邊停車，納入承攬商合約並訂定罰則及監督管理計畫，台電則當場承諾會將其納入承攬商合約中；此外，施工及營運期間的運輸車輛應有一定比例為最近2期排放標準車輛或電動車。